Confira a agenda cultural para este fim de semana no Estado

O último fim de semana de novembro promete ser repleto de cultura e diversidade em Mato Grosso do Sul, destacando a riqueza artística e a variedade de eventos que enriquecem a cena cultural do estado. A capital, Campo Grande, e outras cidades se preparam para receber uma série de atividades que vão desde shows e exposições até feiras e apresentações de dança.

Sexta-feira (24)

Exposição “Ori”

O Mês da Consciência Negra leva o Coletivo Enegrecer a ocupar durante todo o mês de novembro o MIS com a exposição “Ori”. A mostra busca mostrar a essência de que em cada ser existe um universo singular, com seu regente primordial: o existir.

Nesta exposição, formada por 23 artistas campo-grandenses, é possível ver obras dialogando entre si através da linguagem do Grafitte, Performance, Instalações, Desenho, Gravura e Pintura, ressaltando a pluralidade do auto reconhecimento do ser.

Hora: Das 8h às 17h

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc

O Quintal Sesc desta sexta é Especial de Natal. O evento começa a partir das 17h, com atividades recreativas e brincadeiras proporcionadas pelo Sesc Camilo Boni, seguidas pela Brinquemania. Às 19h30, o Espetáculo de Natal chega para encantar o público presente. Para encerrar a noite de forma especial, o cantor Renatto Mendes subirá ao palco às 20h, apresentando uma combinação envolvente de blues e música regional sul-mato-grossense.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Sesc Encena

Nesta sexta tem apresentação do espetáculo “Groselha”, com Cia Ofit, às 19 horas. Com classificação indicativa de 16 anos, a peça propõe um mergulho nas profundezas de sua própria psicologia, desvendando recantos obscuros de sua mente e revelando uma paleta completa de emoções humanas.

De assédio, machismo, violência, maternidade à luta por igualdade de direitos. São estes os elementos que permeiam a vivência de toda mulher na sociedade, e que ganham o palco sob direção de Nill Amaral.

Com adaptação livre da consagrada peça Medeia, de Eurípedes, a peça é um desdobramento do solo apresentado, em setembro deste ano, no projeto Cena Aberta – Encontros Paralelos.

Hora: Às 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Lançamento do EP Complicando coisas simples

Nesta sexta tem festa de lançamento do episódio Complicando Coisas Simples, do Bravo e Meio. Na programação tem as bandas Nameless, Barata Branca, e Bravo e Meio, além ranguinhos veganos e a Revista Badaró que também estarão presentes.

Hora: Às 19h

Local: Avenida General Melo, 91

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Teatro Mundo

Em comemoração ao aniversário da Estação Cultural Teatro Mundo, tem apresentações de Gilson Espíndola, Guilherme Rondon, Guto Colato, Marta Cel, Junior Matos, Martinelli, Renata Sena, Ton Alves e Kinho Guedes.

Hora: Às 20h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Corumbá

Show de Talentos

Música, canto bandas de percussão da Reme Municipal de Ensino e praça de alimentação. A sexta-feira é de show de talentos em Corumbá.

Hora: Às 17h30

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Mix das Águas – Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL) e Igreja Católica, realiza a primeira edição do Festival Mix das Águas, que celebra a expressões religiosas através da música.

Neste fim de semana, a programação é voltada ao público evangélico:

Abertura / Pastor Marcos Rosendo

Banda Mco Church 1/ Pastor Jorge

Louvor Quadrangular Parque São Carlos/ Pastor Geovane

Louvor Advec/ Pastor Cleverson

Oração

Banda Ellos

Ministério Palavra E Fé / Pastor Daniel Souza

Adriely – Ass Deus Ipiranga

Oração

Alvorada Church / Pastor Fabiano Campache

Irmão Nilton – Nazareno

Filhos Do Altíssimo – Assembleia Unidade Plena

Mirian Oliveira E Banda

Banda Quebrando As Correntes – Min.

Louvor Quadrangular Santos Dumont/ Pastor Marcos Rosendo

Hora: Às 19h

Local: Galpão da NOB

Entrada: Gratuita

Dourados

Memória martirial encenada

O Teatro Imaginário Maracangalha transofmra a Vida e história de Marçal Tupã’i em encenação e apresenta nesta sexta-feira ao público, na Praça Central Antônio João. O evento faz memória dos 40 anos do assassinato de Marçal de Souza Tupã’i, grande liderança Guarani e Kaiowa.

Hora: Às 18h

Local: Praça Central Antônio João

Entrada: Gratuita

Sábado (25)

Ação Brincante UFMS

Neste sábado tem histórias, teatro, oficinas e brincadeiras dentro da ação brincante da UFMS que vai levar atividades para a Praça Bosque da Paz. A iniciativa é parte do projeto de extensão Histórias, brincadeiras e narrativas infantis que já desenvolve programações na Brinquedoteca da Cidade Universitária para as crianças da comunidade externa.

Hora: Das 13h30 às 17h30

Local: Praça Bosque da Paz – na Rua Kame Takaiassu, 500, no Bairro Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Afronta Edição “Pretinhosidade”

AFRONTA já é um evento conhecido nos rolês justamente pelo seu objetivo, que é o de reconhecer e promover a visibilidade aos artistas pretos na cena artística cultural.

Nesta edição, a Praça do Preto Velho vai reunir mais de 40 artistas da Capital, além de um nome nacional, apresentando shows, danças, poesia, slam, vogue, moda e feira criativa.

Confira o Line-up: Vadios67, Posse Sul Rappers, Suburbia, Serena MC ,Mamba, Angelique, Silveira, Lucy, Hemp e Voz do Gueto. Show Nacional de Nego Max (SP), DJ’s Lattyna, LadyAfroo, B2B Afroqueer e Kaique, Poesia com Dani Oliveira, Danças Urbanas com Livia Lopes, Sidibi, Ariel e Eduarda, Vogue: Imperatriz Yara, Maya da Silva, Flávio Santos e Grey Clink, Coletivo Suburbanas: B-girl Carla, Eduarda, Suburbia, Serena MC, DJ Lattyna e Graffite com Choro.

Hora: Das 15h às 22h30

Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil

No sábado tem Sesc Arte para Crianças com a oficina de pintura da casa amarela. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável, e levar os seguintes materiais: 1 tela para pintura 30 x 40 cm; 1 caixa de tinta guache; 1 pincel largo; 1 pincel fino e 1 cola branca.

Encerrando a semana cultural, às 16 horas, haverá o espetáculo “Aquele, Aquela, Menos Ela”, com Brecha Cia. A peça convida as crianças a navegarem pelo espírito infantil, onde a criação, o movimento corporal e vocal pulsam e tem lugar. De forma lúdica e sensível, o espetáculo promove uma reflexão sobre algumas limitações da sociedade em relação ao impulso de vida da criança em sua dimensão criativa.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc

No sábado tem “Contos de Brincar e Cantar” com Edu Brincante e Gabi Cantante. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias. Um convite para que crianças de todas as idades vivenciem momentos de encantamento, imaginação e felicidade. Bonecos e objetos ganham vida em cena, aguçando a imaginação do público.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô

Feira de empreendedorismo e economia criativa, tem edição da Mixturô neste sábado com muito artesanato, gastronomia, moda e apresentações culturais.

Hora: Às 16h

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor

Entrada: Gratuita

“EITA!”

Um rolê para sentir e dançar que aposta na combinação de ritmos no formato intimista para proporcionar novas experiências culturais ao público campo-grandense. Nessa vibe que o EITA! acontece neste sábado com apresentações de Pratagy (PA), Begèt de Lucena e DJ Samambaia.

Hora: Às 17h

Local: Rua dos Pereiras, nº 650, Jardim Monte Alegre

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Cine Estação Especial Varilux

Dentro do Festival Varilux de Cinema Francês tem exibição do filme “A Viagem de Ernesto e Celestine”, com entrada franca, no Teatro Mundo.

Hora: Às 17h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Dança no Museu – Espetáculo tradicional no fim de ano campo-grandense, o Dança no Museu acontece neste sábado, no Museu das Culturas Dom Bosco. Neste ano, participam 22 grupos, academias e escolas de dança. O evento é realizado no teto do museu, que fica no mesmo nível da Avenida Afonso Pena. Dessa forma, o público se acomoda no gramado, na calçada e assiste às apresentações.

Hora: 18h

Local: Museu das Culturas Dom Bosco – Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

“Mulheres que Bailam” – Apresentado pela companhia Embrujos de España, de Maria Helena Pettengill, “Mulheres que Bailam” é o espetáculo que sobe ao palco do Teatro Allan Kardec neste sábado.

Hora: Às 20h

Local: Avenida América, 653 –

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Dourados

Lançamento Antologia ADL 30 anos – Neste sábado tem lançamento da Antologia da Academia Douradense de Letras em comemoração aos 30 anos da casa.

Hora: Às 20h

Local: Kikão Restaurante – Av. Weimar Gonçalves Torres, 2176

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Mix das Águas – Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL) e Igreja Católica, realiza a primeira edição do Festival Mix das Águas, que celebra a expressões religiosas através da música.

Neste fim de semana, a programação é voltada ao público evangélico:

Abertura/Pastor Marcos Rosendo

Banda Ellos

Samuel Olimpio – Igreja Pentecostal Casa De Maquir

Viviane Maria – Igreja Pentecostal Casa De Maquir

Rafaela Avila

Iderap3

Louvor Quadrangular Santos Dumont / Pastor Marcos Rosendo

O encerramento no sábado (25), previsto para iniciar às 21h30, será o DJ PV, Pedro Victor, produtor musical e compositor.

Hora: Às 19h

Local: Galpão da NOB

Entrada: Gratuita

Domingo (26)

Yoga para todos

Tem aulão gratuito neste domingo para todos os seres, corpos e mentes praticarem o Yoga. Aberto ao público e gratuito, basta se achegar e levar seu tapetinho de Yoga ou canga.

Hora: Às 9h

Local: Parque das Nações Indígenas – Monumento dos Povos Indígenas

Entrada: Gratuita

II Feira Vegana

Tem edição Natalina da feirinha vegana preferida de Campo Grande. A Plataforma Cultural é o espaço que recebe artistas com moda, gastronomia, artesanato, além de apresentações culturais.

Hora: Das 11h às 18h

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Espaço Sesc

No domingo é a vez de Nano Elânio conduzir o público com contação de histórias. Muita interação e musicalidade na apresentação em que Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Garimpasso

Tem saldão anual do coletivo Garimpasso neste domingo para você garimpar. Com peças que vão de R$ 5,00 até R$ 35,00, esta edição será o país dos achadinhos.

Hora: Das 16h às 19h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Coronel Antonino

Entrada: Gratuita

Som do Gueto

Neste domingo tem gravação do show de lançamento da trilha sonora de Som do Gueto, um documentário que mergulha na vibrante cena do rap em Campo Grande. Através de histórias autênticas, o doc explora a vida de três artistas emblemáticos da cidade: Mizuko MC, DJ TGB e ED MC. A proposta é levar o público para a efervescência do que é a cultura hip hop da Capital.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Dourados

1ª Feira Geek Mais – Acontece neste domingo no Centro de Convenções de Dourados, a primeira edição da Feira Geek Mais com exposições, competições e diversas atrações que celebram as culturas asiáticas e pop.

Hora: Das 9h às 22h

Local: Centro de Convenções de Dourados – Av. Guaicurus, 2.030 – Novo Parque Alvorada

Entrada:Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível

Corumbá

“Pantanal Melodias I”

Encerrando a primeira edição do musical Pantanal Melodias, a apresentação termina no berço pantaneiro, em Corumbá, neste domingo. Com a promessa de resgatar os grandes clássicos da música pantaneira, o evento traz clássicos da música sul-mato-grossense em uma série de apresentações num trio elétrico especialmente adaptado para receber artistas que representam o coração da cultura local.

Hora: Às 16h

Local: Praça Generoso Ponce

Entrada: Gratuita

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.