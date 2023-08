Confira a Agenda Cultural para este fim de semana na Capital

O IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul) promove hoje, às 9h, na Praça Ary Coelho, o evento cultural “O IHGMS Vai Aonde o Povo Está” para celebrar o Dia Nacional do Escritor, comemorado em 25 de julho. “Parafraseando o verso de uma das letras de uma música interpretada por Milton Nascimento, que diz: todo artista tem que ir aonde o povo está, o IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de MS) e acatando uma proposta da associada Iolete Moreira, assumiu este projeto por entender a grandeza de sua proposição: entregar livros gratuitamente ao povo. A educação e a cultura se encontram com muita propriedade nos livros, fonte maior de informação e crescimento. O projeto enaltece e valoriza o livro e a leitura, com tudo que representam”, pontua Américo Calheiros, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de MS.

O projeto iniciou-se em 2018 e busca levar a literatura a diferentes públicos e espaços, reforçando a importância da escrita na sociedade contemporânea. A programação do evento é diversificada e emocionante: Abertura e Bênção Especial: o padre Reginaldo Padilha, reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoará o evento, que terá início às 9 horas. Apresentações Musicais e Literárias: o Coral Fronteiras Abertas, coordenado por Américo Calheiros e Kátia Francisco, encantará a plateia com sua harmonia. A escritora Carmem Lúcia compartilhará poesias e histórias inspiradoras, seguida por declamações de poesias por Ileides Muller e performances poéticas por Ruberval Cunha.

Distribuição de livros

O projeto visa promover a leitura e distribuirá kits de livros para bibliotecas, incluindo UBE/MS, Biblioteca Izaías Paim, Biblioteca da E.M. Professora Oliva Enciso, Biblioteca do Horto Florestal e Gibiteca. Haverá também entrega do troféu “Escritor Nota Dez”, em reconhecimento ao apoiador que mais contribuiu com exemplares para o projeto. Continuação das Apresentações Musicais: o compositor, músico e cantor Zé Geral tomará o palco, seguido pela apresentação da professora, artista e cantora Ângela Sorriso. O evento continuará até às 17 horas, proporcionando um dia inteiro de celebração da literatura e cultura. A distribuição de livros, as performances poéticas e musicais e as homenagens aos escritores destacam o poder da palavra escrita como instrumento de transformação e enriquecimento cultural.

Uma noite de humor e identificação

Os amantes da comédia podem anotar na agenda: sábado (19), o teatro Dom Bosco será palco para o novo show de humor de Thiago Ventura. Com duas sessões marcadas para as 17h e 19h30, a plateia poderá desfrutar de uma noite repleta de gargalhadas e entretenimento de alto nível. Além da Capital, o comediante realiza outro show em Mato Grosso do Sul. Domingo (20), é a vez de Dourados cair na gargalhada, às 17h, no centro de eventos Unigran.

Thiago Ventura, que começou sua carreira de maneira inusitada como administrador de empresas e ex-bancário, conquistou o público brasileiro com seu estilo único e autêntico. Desde 2010, quando deu os primeiros passos no mundo da comédia, ele vem arrancando risadas em grandes festivais, casas de comédia e teatros em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Seu estilo “de quebrada” é uma marca registrada do comediante, que faz piada com assuntos do cotidiano e vivências da periferia, permitindo que pessoas de todos os lugares se identifiquem e riam sem parar. A maneira como ele aborda sua própria família, com destaque para sua mãe, torna seu show ainda mais autêntico e hilário. Com uma base de fãs em constante crescimento, Thiago Ventura já conquistou mais de 6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, onde seus vídeos acumulam incríveis 500 milhões de Ana Cavalcante visualizações. Nas redes sociais, ele cativou mais de 7,9 milhões de seguidores no Instagram. Os ingressos para as apresentações de Thiago Ventura já estão à venda, com preços a partir de R$ 85,00. O evento será no teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225, Centro.

Não perca a oportunidade de desfrutar tanto da noite de humor com Thiago Ventura quanto do dia cultural do IHGMS. São momentos únicos para se divertir, refletir e celebrar a arte em suas mais variadas formas. Para mais informações e para comprar ingressos para o show de Thiago Ventura: https://realizashows.com.br/comprar-ingresso. Informações sobre o evento do IHGMS, no perfil do Instagram: @ institutohistoricogeograficoms.

Sexta-feira (18)

Encontro com a Música Clássica

O mais prestigiado festival de música de concerto de Mato Grosso do Sul voltou! O “Encontro com a Música Clássica” traz a magia da música clássica em uma semana repleta de apresentações de orquestras, coros e solistas vindos de diferentes partes do Brasil. Destaque para a emocionante apresentação desta sexta-feira, com a renomada Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande. Não perca a participação especial do Coro Arte Viva e do Coral do Sindifiscal, em um concerto dedicado à memória de Guerra Peixe.

Shopping Bosque dos Ipês

Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa. A partir de agosto até o final do ano, os atletas e amadores do tênis de mesa têm um espaço dedicado ao esporte no Bosque dos Ipês. Haverá partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. Além disso, haverá prática aberta ao público com desafio de saques valendo brindes. A partir das 18h às 21h, no segundo piso do shopping Bosque dos Ipês, em frente às Lojas Americanas. Outra atração é a exposição audiovisual: “O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande”. Para homenagear os 115 anos de imigração japonesa no país, a Associação Okinawa de Campo Grande promove, no shopping Bosque dos Ipês, a exposição audiovisual que conta a trajetória dos imigrantes okinawanos que se estabeleceram na cidade de Campo Grande, vindos pela Ferrovia Noroeste do Brasil, expondo suas adversidades e conquistas, proporcionando ao público uma visão mais profunda não apenas sobre a história da comunidade japonesa local, mas também sobre a própria história de Campo Grande. No segundo piso, no espaço em frente ao UCI Cinemas, em exibição no mês todo, durante o horário de funcionamento do shopping.

Shopping Campo Grande

Não perca o último fim de semana do TorresmoFest, no shopping Campo Grande! Aproveite a programação cheia de música ao vivo e sabores incríveis. Sexta-feira (18/8), 20h: Banda Plebeus traz o Cover Legião Urbana para uma animada sessão de rock nacional. No cardápio, a carne suína continua como carro-chefe do evento, disponível em diversos food trucks. Ainda dá tempo de embarcar na emocionante aventura da Vila dos Dragões! Inspirada no universo viking e no enredo do filme “Como Treinar o Seu Dragão”, essa atração é um mundo mágico esperando por crianças de 3 a 12 anos. Explore o incrível Castelo Pedra do Dragão, supere desafios no Lago dos Obstáculos e divirta-se no Giro Radical. O Parque Vila dos Dragões oferece diversão sem limites! Além disso, a inclusão é prioridade! Nossa equipe especializada está pronta para receber e proporcionar uma experiência incrível para crianças com deficiência. Não deixe para depois! O Parque Vila dos Dragões estará aberto até o dia 23 de agosto. Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Investimento: R$ 50 por 30 minutos e R$ 70 por uma hora de pura diversão. Não perca essa jornada épica! Traga suas crianças e venha viver momentos inesquecíveis na Vila dos Dragões.

Shopping Norte Sul Plaza

Todos os dias, em frente à Renner, acontece a ExporNorte. Em uma feira criativa, Coletivos de Artesãos Artems expõem produtos manufaturados com economia criativa. Cinema em promoção de segunda a sexta e com estreia, essa semana, do filme da DC “Besouro Azul” (com Bruna Marquezine).

Blues Bar

Hoje, com uma programação especial, o Blues Bar apresenta o melhor de Eric Clapton. Os tributos são realizados pela banda Último Gole e os clássicos como “Layla”, “Tears in Heaven” e muito mais vão compor o repertório. O show será a partir das 20h, nesta sexta-feira. O valor do ingresso é 25 reais e serão vendidos somente na hora. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.180.

Sábado (19)

‘Arraiá’ da Uems 2023 em Dourados!

A praça Antônio João, em Dourados, será palco do animado “Arraiá” da Uems 2023, realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O evento, que ocorrerá a partir das 17h, promete muita diversão com shows de Henrique Souza e Grupo Terra Seca, além de atrações como bingo e quadrilha. A entrada é franca e os participantes poderão desfrutar de uma variedade de barracas temáticas, que trazem uma seleção saborosa de comidas como cachorro-quente, espetinhos, bolos, caldos, pastéis, doces e muito mais.

‘UBU ERÊ – Brincadeiras e Raízes’

O projeto UBU ERÊ, em parceria com a Hamor Editora, celebra a cultura popular e o folclore brasileiro. O evento “UBU ERÊ – Brincadeiras e Raízes”, Festival para Infância e Juventude, busca envolver crianças e jovens no universo da cultura nacional e regional, valorizando valores, costumes e conceitos locais. Às 19h, O grupo UBU apresenta o espetáculo “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” traz uma remontagem divertida de histórias e manifestações da cultura popular e folclórica da região, perfeito para toda a família. Sábado (19), das 19h às 21h, no Sesc Cultura MS – Av. Afonso Pena, 2.270, Centro. Evento gratuito e aberto a todas as idades.

Shopping Bosque dos Ipês

Super Aulão de Muay Thai de Dia dos Pais, da academia Positivamente, será realizado na praça Americanas, no segundo piso do shopping Bosque dos Ipês, às 10h30. Além disso, o Circo Mundo Mágico, que já percorreu todo o país, traz um espetáculo divertido e emocionante. O show inclui palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, com destaque para o emocionante globo da morte, no qual cinco motocicletas giram simultaneamente. Além disso, o circo também traz personagens adorados pelas crianças, como o Homem-Aranha, e conta com mais de 20 atrações, no total. De terça a sexta-feira, às 20h; aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h, no estacionamento A do shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico. byinti.com ou direto na bilheteria. Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia-entrada.

Shopping Campo Grande

O TorresmoFest está chegando ao fim e o último final de semana promete ser incrível, no shopping Campo Grande! Sábado (19) é dia de Vinicius Ayres e seu voz e violão, às 14h. Luis Fernando e Zé Miguel com um show sertanejo contagiante, 17h. Amanda traz seu repertório sertanejo para animar a noite, 20h e claro, saboreie as delícias dos food trucks, com a carne suína como estrela do cardápio! Dias 19 e 20 de agosto, 35 músicos da Banda de Música do Comando Militar do Oeste estarão no shopping Campo Grande com um repertório especial. Venha às 16h, para celebrar o Dia do Soldado, em homenagem ao Exército Brasileiro. Uma experiência única aguarda você!

Shopping Norte Sul Plaza

Sábado (19), tem apresentação circence com Cia. Apoema às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, do shopping Norte Sul Plaza. Além disso, tem passeio de trenzinho Giggio e Slimeria – oficinas divertidas de massinha elástica, ambas atividades acompanham o horário do shopping. A apresentação é gratuita.

Domingo (20)

Hackaton, maratona de programação

Organizado para ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Living Lab Sebrae-MS, o Hackaton é uma competição organizada pelo Comper e Fort Atacadista para os aficionados por tecnologia, sejam eles profissionais, acadêmicos ou entusiastas, em busca de soluções para o setor de varejo e alimentação. O primeiro desafio acontece já na sexta-feira, com a formação de equipes, abrindo caminho tanto para grupos já constituídos quanto para indivíduos que se inscreveram sozinhos. A expectativa é que cerca de 12 equipes sejam formadas, compreendendo cerca de 50 participantes, no total. Estas equipes, compostas por uma diversidade de profissionais, acadêmicos e indivíduos de várias origens, unirão esforços para desenvolver projetos inovadores durante o evento. O Living Lab é localizado R. Brasil, 205, Monte Castelo.

Shopping Bosque dos Ipês

O Bosque dos Ipês se transforma em um mundo de aventuras dos super-heróis da DC! Explore diversos ambientes instagramáveis, mergulhe na interatividade e vivencie a magia da realidade aumentada com personagens icônicos da Liga da Justiça, como Batman, Superman e Mulher-Maravilha. Além disso, os Jovens Titãs em Ação também marcam presença, com Robin, Ciborgue, Mutano, Estelar e Ravena. Horários de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h, no primeiro piso do shopping Bosque dos Ipês, lojas 118 e 119. Ingressos disponíveis de sexta a domingo. Valores para passaporte DC Comics R$ 40 (individual), passaporte Batman R$ 70 (duas pessoas do mesmo grupo), passaporte Jovens Titãs R$ 100 (três pessoas do mesmo grupo) e passaporte Liga da Justiça R$ 120 (quatro pessoas do mesmo grupo). Meia-entrada para PCD, PNE, idosos, portadores de síndrome de Down e autistas.

