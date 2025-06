Concurso de Andores do Banho de São João 2025 abre inscrições em Corumbá

Interessados devem se inscrever até 18 de junho; premiação total soma R$20 mil nas categorias principais

Teve início nesta terça-feira (10), em Corumbá, o período de inscrições para o tradicional Concurso de Andores do Banho de São João 2025. Com premiação total de R$ 20 mil, o certame contempla duas categorias principais — tradicional e pluralidade — além da versão voltada para crianças e adolescentes, os miniandores.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 18 de junho, no Museu Casa do Dr. Gabi, localizado na Rua Cuiabá, nº 1.181. O atendimento ocorre das 8h às 14h. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma categoria.

Os andores inscritos serão entregues e organizados no dia 20 de junho, entre 16h e 18h, no Teatro de Arena do Porto Geral. Neste local, os trabalhos ficarão expostos ao público e serão avaliados por uma comissão julgadora.

A premiação dos cinco melhores colocados em cada uma das categorias principais será dividida da seguinte forma: R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2,5 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro, R$ 1,5 mil para o quarto e R$ 1 mil para o quinto.

Já o concurso de miniandores, voltado ao público de 12 a 16 anos, seguirá as mesmas regras de inscrição. Os andores dessa modalidade ficarão expostos no estande de artesanato do Arraial do Banho de São João 2025. A seleção dos vencedores será feita por votação popular eletrônica, que ficará disponível entre os dias 20 e 23 de junho. O anúncio dos ganhadores ocorrerá no dia 23, data de encerramento da votação.

Os prêmios para os miniandores vão de R$ 500 para o primeiro colocado até R$ 300 para os participantes classificados entre o 4º e o 10º lugar. O segundo lugar receberá R$ 450 e o terceiro, R$ 400.

