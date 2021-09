Comparação de Carla Diaz como Suzane von Richthofen impressiona e consagra a atriz

Na última sexta-feira, 24 de setembro, os filmes nacionais “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais” foram lançados por meio da plataforma de streaming Amazon Prime Video Brasil. Os dois longas mostram por perspectivas diferentes o crime orquestrado por Suzane von Richthofen ao lado de Daniel e Cristian Cravinhos, que culminou na morte dos pais da então jovem em 2002.

Carla Diaz foi escalada para viver a protagonista, o que gerou ainda mais curiosidade sobre as obras, anunciadas em 2019 e “congeladas” devido a pandemia. A proposta inicial era lançar nos cinemas, mas com o ‘novo normal’ os filmes passaram para o on demand da Amazon.

Diante da estreia, muitas foram as reações do público, destacando principalmente a semelhança entre o real e a ficção. Um momento em especial mostra um rápido trecho da atriz sendo comparada com o depoimento original de Suzane na vida real, fazendo a ponte entre o trabalho de Carla ao estudar o caso e o modo como preparou seu personagem, algo tão impressionante que chega a confundir o real da ficção.

“Comparar Suzane à personagem é arrepiante… Carla Diaz foi impecável, se consolidou como uma das maiores atrizes nacionais e infelizmente subestimada, falo isso com tranquilidade. O ponto alto dos filmes foi de fato a atuação dos dois protagonistas”, escreveu a internauta.

O vídeo original em questão foi divulgado no “Fantástico”, em 2006. Nele, Suzane fala do namorado, Daniel Cravinhos, descrevendo uma parte da relação e dizendo que ele oferecia drogas a ela. Já na cena de Carla Diaz, saem as drogas e entram os presentes, com ela falando do personagem Daniel tentando manipular, pedindo presentes de forma subjetiva.

Em recente entrevista à Quem, a artista elegeu as cenas do julgamento como as mais desafiadoras do projeto. “Foram dois dias filmando essas cenas e as nossas falas são fiéis ao que foi dito no julgamento. Lembro que a equipe ficou bastante comovida, porque são falas fortes e de uma história real. Saber que aquilo aconteceu, mexeu com a gente ali na filmagem. Exigiu muita concentração de todos nós para rodar aquelas sequências.”

“A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais” foram dirigidos por Maurício Eça contam com um roteiro Raphael Montes ao lado da criminóloga Ilana Casoy. Leonardo Bittencourt vive Daniel Cravinhos.