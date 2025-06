‘Como Treinar o seu Dragão’ volta às telas em live-action

Longa que estreia nesta quinta-feira (12) é uma das adaptações mais aguardadas do ano

Há 15 anos, o longa de animação ‘Como Treinar o seu Dragão’ estreou nas telas de cinema do mundo e conquistou uma legião de fãs. Vagamente baseado nos livros de Cressida Cowell, a trilogia arrecadou mais de U$1 bilhão de bilheteria e foi uma das maiores realizações da DreamWorks. Agora, a obra ‘surfa’ na onda dos live-actions e lança a sua versão real, que estreia nesta quinta-feira (12).

Na acidentada ilha de Berk, onde vikings e dragões convivem em constante conflito, vive Soluço, jovem imaginativo e subestimado pelo pai, o Chefe Stoico, o Imenso. Diferente da população da ilha, Soluço não possui habilidade para caçar dragões, mas busca provar seu valor. Tudo muda quando ele derruba um temido Fúria da Noite, mas, em vez de matá-lo, forma uma improvável amizade com o dragão, a quem chama de Banguela. Esse laço revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando séculos de tradições e crenças da sociedade viking. Com a corajosa Astrid e o excêntrico ferreiro Bocão Bonarroto, Soluço lidera uma jornada de transformação, questionando o medo que separa os dois mundos. Quando uma antiga ameaça ressurge, colocando em risco tanto os vikings quanto os dragões, a amizade de Soluço e Banguela se torna a única esperança de unir os dois lados.

A história aborda coragem, liderança e a busca pela paz, enquanto redefine o significado de heroísmo. Baseado na animação da DreamWorks, Como Treinar o Seu Dragão, este live-action traz ação, emoção e um olhar renovado sobre a clássica jornada do jovem viking que ousou mudar o destino de sua vila.

O elenco é encabeçado por Mason Thames (Telefone Preto) como Soluço, Gerard Butler (300) na pele de Stoico e Nico Parker (The Last of Us) como Astrid.

Repeteco e esnobada

A direção do live-action fica por conta do diretor e roteirista Dean DeBlois, que foi o responsável pela franquia original, e que também irá trabalhar diretamente em ‘Como Treinar o Seu Dragão 2’, que já está previsto para estrear em junho de 2027.

É importante destacar que DeBlois foi responsável pela animação de ‘Lilo & Stitch’, junto com Chris Sanders, mas o animador não foi contatado pela Disney para participar do projeto do live-action do alienígena azul, como revelou em entrevista para o Comic Book Resources.

“Então [para a Disney] é como se eu não tivesse tido nada a ver com o filme Lilo & Stitch. Espero que ele tenha conseguido manter o coração da história, emocionar e tudo isso”.

Entretanto, a Universal Pictures foi mais esperta e chamou DeBlois logo no início do projeto. “Nesse caso, a Universal me abordou e, dando crédito a eles, disse: ‘Ei, você trabalhou no filme de animação. Quer fazer o live-action?’ A Disney não fez isso” e completou dizendo que Como Treinar o Seu Dragão “representa uma estratégia única do estúdio para trazer de volta o cineasta original”.

A boa cópia

Para quem já viu as animações, o trailer do live-action animou, e muito. As imagens mostraram a ligação icônica entre Soluço e o dragão Banguela, com efeitos que respeitaram a estética da animação original. Ou seja, nada estranho no nível ‘Sonic’, e nem hiper realista como no live-action de ‘Rei Leão’.

Gerard Butler como Stoico, o Imenso, também cresce aos olhos. O ator é responsável por dublar o personagem na animação, então, se você assistiu em inglês, é como dar vida ao desenho.

Uma das críticas – desnecessárias – ao elenco, é a escolha de Nico Parker para viver Astrid, por não ter as características do desenho (olhos azuis, pele clara e cabelos loiros). “Não posso valorizar a opinião de vocês sobre meu cabelo. Se valorizasse, enlouqueceria”, rebateu em entrevista a atriz.

Com o ‘The Times’, ela entendeu que fãs querem ver reproduções idênticas a animações e livros. “Espero que vocês encontrem algo que gostem nela (a nova versão), independentemente disso”.

“Mas as pessoas que simplesmente odeiam inclusão, odeiam mudanças, quando se trata desse lado, eu não me importo”, completa a atriz, que tem ascendência africana por parte da mãe, a também atriz Thandiwe Newton. Para o bom entendedor, as ‘críticas’ não passam de um racismo.

Críticas

No portal de críticas Rotten Tomatoes, o filme já alcançou 82% de satisfação, em quase 100 críticas. Para os críticos especializados internacionais, o filme está conquistando. “‘Como Treinar o Seu Dragão’ honra o charme do original. Não é um remake essencial, mas pelo menos não é ofensivo”, disse Lovia Gyarkye, do The Hollywood Reporter.

“O roteiro parece quase idêntico em ambas as versões… Felizmente, Como Treinar o Seu Dragão tinha — e, portanto, ainda tem — um roteiro sólido”, argumentou Peter Debruge, da Variety.

“Uma das maravilhas deste filme é ver as interpretações reais dos designs originais da animação, já que todos os dragões vivem e respiram na tela de maneiras verdadeiramente impressionantes”, diz Tori Brazier, do Metro.

“Como Treinar Seu Dragão” repete tudo o que deu certo na animação e traz coração e alma em meio a produções mais preocupadas com altas bilheterias. E não que não seja também uma preocupação desta obra, mas seu empenho em entregar algo realmente cheio de alma e esmero na produção justifica sua grata existência”, opina Guilherme Gonsalves, do jornal O Povo.

Por Carolina Rampi

