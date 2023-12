Comer em CG: A jornada de Bruna Gasparini e Nadia Ayumi pelos Sabores de Campo Grande

Em meio a uma explosão de sabores e experiências culinárias, Bruna Gasparini e Nadia Ayumi se destacam como verdadeiras estrelas na cena gastronômica de Campo Grande. Com um toque de simpatia e uma paixão inabalável pela comida, essas duas amigas transformaram sua aventura gastronômica em um sucesso nacional e internacional.

Marinalva Pereira, jornalista pelo Jornal O Estado, entrevistou a dupla de amigas para o podcast “Nota 10” responsáveis pelo perfil @comeremcg no Instagram, onde ambas saem pela capital para experimentar delicias gastronômica e realizar indicações para seus seguidores.

O início dessa jornada deliciosa aconteceu de maneira despretensiosa, como nos conta Dudu, o elo inicial dessa incrível parceria. “A gente saía pra comer com meus pais, né? Na verdade, diversão aqui no CG, sair pra comer. E tem muito restaurante, tem muita coisa boa e os meus amigos já perguntavam, ai, que lugar que é legal pra comer?” E assim começava a saga de Bruna e Nadia, que decidiram compartilhar suas descobertas e experiências gastronômicas com o público.

Nadia, inicialmente responsável pela seleção dos lugares, logo viu na Bruna a parceira ideal. “A Bruna entrou porque ela já fazia as artes que tinha muito efeito na época. A gente se conheceu na faculdade de zootecnia. Que legal. E aí virou amiga e eu fui entrando nos primeiros passos também.”

Confira a indicação de um dos restaurantes que as amigas passaram:

A paixão pela comida é evidente, e as preferências culinárias de Bruna e Nadia refletem a diversidade que caracteriza a rica gastronomia local. Bruna confessa seu amor por massas e pratos italianos, enquanto Nadia, de forma clichê, revela sua predileção pela comida japonesa, especialmente sushi e pratos orientais.

A dupla, além de ser conhecida por suas explorações gastronômicas, também recebeu reconhecimento formal. Este ano, elas serão homenageadas com o prêmio “Destaque do Ano” na Câmara dos Dirigentes Lojistas, um reconhecimento pelo trabalho excepcional que realizam. “Gente, mais alguma coisa, quero agradecer vocês e a família de vocês e o pai e a mãe gostam dessas brincadeiras ficam sempre preocupados, né? Mas eles gostam. Eu tenho muito orgulho do que a gente faz, né? Principalmente que a gente tá alcançando coisas assim. Que a gente nunca esperava. É, conhecendo pessoas. Conhecer pessoas. Interior, eu vi vocês viajando já pra.”

O sucesso não veio apenas pela paixão pela comida, mas também pela honestidade e ética no trabalho. Bruna e Nadia enfatizam a importância de compartilhar apenas experiências positivas. “A gente não fecha pra não. É. Eu não acredito já, o pessoal confia na gente aí, não dá pra colocar um lugar que a gente não gostou mesmo. É uma ética, né?”

Com uma base sólida de seguidores e um futuro promissor, Bruna Gasparini e Nadia Ayumi continuam a conquistar o paladar de todos que seguem suas aventuras culinárias. Afinal, para elas, a comida é mais do que uma refeição – é uma experiência compartilhada, uma celebração da cultura e uma jornada que nunca perde o sabor.

Confira a entrevista online: