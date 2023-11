Começa hoje, em Corumbá, o Festival América do Sul

Movimentando o Mato Grosso do Sul em sua décima sétima edição, o Festival América do Sul inicia hoje (9), em Corumbá. Com programação para quatro dias, o evento conta com mais de 120 atrações e programação inédita. Com o propósito de celebrar a diversidade sul-americana, o festival selecionou como atrações principais quatro músicos brasileiros: Amado Batista, Neguinho da Beija-Flor, Criolo e Frejat. Com atrações das 8h às 23h, o primeiro dia do FAS (Festival América do Sul) promete encantar o público com a oficina de Faixa Pantaneira, Olhar Fotográfico e a atração principal: Amado Batista.

De hoje (9) até domingo (12), o evento conta com 15 horas de programação diária, contudo, já no primeiro dia do FAS, o público pode ter contato com oficinas e instrumentos profundamente ligados a história e cultura sul-mato-grossense. Com o propósito de resgatar, valorizar e conservar um legado que foi adquirido a partir de trocas culturais, sociais e comerciais com o Paraguai, a programação oferta a Oficina de Tecelagem em Fios: Faixa Pantaneira. Item imprescindível para o peão, a Faixa Pantaneira é um acessório ligado à região do Pantanal, já que faz parte da vestimenta de peões, utilizada principalmente para proteger a coluna dos boiadeiros durante a lida com o gado nas fazendas, conforme comenta a artesã Claudia Medeiros, que ministra oficina, e destaca que a realização de atividades como essas é de suma importância para manter a cultura viva.

“Os pantaneiros sempre comentavam sobre a faixa, mas não tinham onde adquirir e não havia pessoas que a confeccionassem por falta do conhecimento da técnica. Ou seja, já estava caindo em desuso por não ter quem soubesse fazê-la. Então, a Oficina de Faixa Pantaneira nasceu a partir dessa observação e, com a contribuição da dona Marli (única artesã que encontrei que dominava a técnica para confeccionar a faixa e que aceitou ser a minha instrutora), com quem eu aprendi e estou há 20 anos, pudemos realizar oficinas pelo Pantanal. O propósito dessa atividade é recuperar e difundir a técnica tradicional de confeccionar a Faixa Paraguaia. Hoje, nomeada também como Faixa Pantaneira, devido à regionalização e o nosso processo de integração a essa cultura”, explica a artesã.

Outra oficina de muito destaque da programação são as aulas de “Olhar Fotográfico”, ministradas por Bolivar Porto. Com o intuito de democratizar a fotografia, Bolivar ensina técnicas para desenvolver o olhar fotográfico independente da câmera que o fotógrafo possui, seja um celular ou um equipamento profissional. Segundo ele, que já atuou com fotografia de estúdio, moda, publicidade e dança, dominar algumas técnicas é o caminho para desenvolver o olhar fotográfico.

“Uma boa fotografia não ocorre por acaso e não depende somente do equipamento. Seja um celular ou uma câmera sofisticada, o segredo para uma bela imagem está no desenvolvimento do olhar fotográfico. É o que nos permite ver o que os outros não veem. Esse olhar nem sempre é um dom de nascença, mas pode ser desenvolvido por quase todos. É o que nos permite identificar e saber lidar com a luz; conhecer a importância da cor e do contraste; identificar formas, linhas, padrões e texturas; conhecer o significado e a importância da composição e do ponto de vista. Uma boa fotografia é fruto do conhecimento técnico somado a nossa sensibilidade. O olhar fotográfico nos permite perceber o que nunca percebemos. Uma boa fotografia é o que faz um instante durar para sempre”, disse o fotógrafo.

Atrações musicais

Visando explorar gêneros latinos e a polca paraguaia, integram a programação do FAS, a banda paraguaia Néstor Ló y los Caminantes. O grupo ainda inclui uma variedade de talentosos músicos, incluindo Eduardo Martinez, Tato Zillis, Rolfi Gomez, Walter Rodriguez, Ramon Gonzalez, Celso Joabe, Lara Barreto, Wilder Ivan Walls e Edson Rap, que mesclam um toque de contemporaneidade ao som regional. O show acontece hoje (9), às 20h, na praça Generoso Ponce.

Ídolo da jovem guarda, Amado Batista é a atração principal da noite. Com mais de quatro décadas de carreira, o cantor e compositor vai deixar o palco principal do FAS repleto de hits que despontaram na década de 1970. Com o seu estilo romântico, o público poderá curtir seus maiores sucessos, como “Secretária”, “Princesa” e “Processado por Amor”. A apresentação será realizada na praça Generoso Ponce, às 21h30.

Já no palco do Porto, às 23h, elementos da música eletrônica são combinados com referências ritualísticas da cultura afro-brasileira, com a voz potente da cantora maranhense Rita Beneditto, que encerra o primeiro dia de atrações.

Ambas oficinas serão realizadas no espaço Moinho Cultural – R. Domingos Sahib, 300. Para mais informações sobre as atividades e outras atrações, acesse: https://www.festivalamericadosul.ms.gov.br.