Com programação gratuita, Temporada de Inverno homenageia Lobivar de Matos, em Corumbá

Virgílio Miranda conduz leitura pública de Sarobá e destaca as vozes marginalizadas da Cidade Branca

Na próxima quinta (17), a partir das 8h, o Museu Casa Dr. Gabi recebe uma programação intensa marcando a terceira semana de eventos da Temporada de Inverno 2025. O projeto é viabilizado pelo Plano Nacional Aldir Blanc e promovido pela Fundação da Cultura de Corumbá.

O musicista corumbaense Virgilio Miranda participa do evento Oralidades, às 18h, com a leitura integral do livro Sarobá, de Lobivar de Matos. Publicada originalmente em 1934, a obra é uma coletânea de poemas que retrata a vida num bairro corumbaense nascido de um quilombo. Um território historicamente marginalizado, mas cheio de memória e resistência. “Cada poema é a fotografia de um momento ou de um movimento de pessoas à margem”, afirma Virgílio. “Enquanto os outros escritores da época voltavam seus olhos para as paisagens naturais, Lobivar olhava para as pessoas e seus dilemas sociais.”

A escolha da obra também carrega laços pessoais. A bisavó de Virgílio nasceu no Sarobá, bairro que, até hoje, segue esquecido pelas políticas públicas, apesar de ser tão antigo quanto os principais cartões-postais da cidade. “Na escola, colegas evitavam dizer que moravam lá. O Sarobá era sinônimo de vergonha. E é justamente essa Corumbá invisibilizada que Lobivar teve a coragem de mostrar.”

Nascido em 1915, na rua 13 de Junho, em Corumbá, Lobivar formou-se em Direito no Rio de Janeiro, mas

fez da literatura sua principal expressão. Retornou à cidade natal em 1941 e seguiu escrevendo crônicas e poemas até sua morte precoce, aos 32 anos, vítima de complicações cirúrgicas. Sua obra, marcada pelo olhar atento às desigualdades sociais, foi por muito tempo esquecida. Somente agora, com a publicação de sua produção completa organizada pela professora Suzylene Dias de Araújo (UEMS), Lobivar começa a receber o reconhecimento devido como precursor da poesia moderna no Estado.

Programação – A leitura integra uma programação mais ampla da Temporada de Inverno. Das 8h às 14h, o público poderá participar da Visitação Mediada nos Museus: na própria Casa Dr. Gabi – Espaço Memória e também no MUHPAN – Museu de História do Pantanal.

E logo após a leitura de Sarobá, às 18h30, o Museu Casa Dr. Gabi recebe mais uma homenagem a Lobivar: a leitura integral do conto O menino dos níqueis, com Marcelle Saboya. A proposta é ampliar o acesso à obra do poeta, que transformou a cidade e seus habitantes em matéria literária, muito antes de isso ser reconhecido como valor cultural.

Temporada de Inverno – Programação do dia 17 de julho

8h às 14h – Visitação Mediada nos Museus

Locais: Museu Casa Dr. Gabi – Espaço Memória e MUHPAN (Museu de História do Pantanal)

18h – Leitura pública de Sarobá, de Lobivar Matos

Com Virgílio Miranda.

Local: Museu Casa Dr. Gabi

18h30 – Leitura do conto O menino dos níqueis, de Lobivar Matos

Com Marcelle Saboya

Local: Museu Casa Dr. Gabi

O Museu Casa Dr. Gabi fica na R. Cuiabá, 1181. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Um convite para reencontrar a cidade por meio da literatura, da memória e da escuta sensível.