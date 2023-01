Com imersão teatral, projeto propõe protagonismo de atores iniciantes

O projeto Amadores II, do diretor e produtor teatral Nill Amaral, está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro. São oferecidas três vagas para artistas iniciantes participarem de uma experiência teatral, desde a criação de personagens até o processo de montagem de um espetáculo inédito, que será apresentado como culminância do curso, que pretende despertar potencialidades e mostrar o que o aluno possa ter de habilidade e talento. Os selecionados devem receber, ainda, um auxílio financeiro, a fim de subsidiar a participação no projeto.

“O que eu procuro desenvolver nas minhas criações é uma busca por identificar e ampliar a visão de mundo para os artistas e que o palco seja um pouco o espaço onde a gente possa se expressar artisticamente, mas que isso esteja vinculado com o que estamos vivendo dentro da sociedade. A arte tem a capacidade de atingir o ser humano, e o teatro, só é forte quando ele é feito em grupo, um coletivo de artistas”, explica o diretor Nill Amaral.

Ele ainda explica que o propósito não é transformar alunos em atores, mas sim, apresentar um universo que possa encorajá-los por meio de outros ângulos. “Aqui, o objetivo principal não é o de todos se tornarem atores ou diretores. A meta é utilizar diferentes linguagens que possam apontar diversos caminhos para que as pessoas sejam o que e quem quiserem ser. Certo é que a arte irá encorajá-los, trará outras e novas perspectivas e olhares para as suas próprias trajetórias, independente de quais sejam”, pontua o idealizador do projeto.

Experiência

Ao falar sobre a indicação do teatro, o produtor considera que a experiência tem mais importância do que o resultado do trabalho em si. “Quando eu executo um projeto como o ‘Amadores II’, o percurso não é o mesmo que dirigir uma peça com um texto já estabelecido, por exemplo. A experiência, no decorrer do processo, tem maior importância do que o resultado final, aquilo que se apresenta para o público. O ‘bom’ resultado não interessa muito, é um ato de abrir mão de uma segurança daquilo que eu desejo fazer, o que eu imagino como fim do percurso.”

Outro ponto é que o projeto propõe mais um diálogo do que uma atmosfera de “formação” propriamente dita, a fim de contribuir para a construção da identidade do ator. “O que eu proponho é um diálogo sobre as artes cênicas, capaz de atravessar questões de desenvolvimento de formação na construção de um pensamento e de uma identidade teatral que só se consegue através da arte. Neste sentido, não acredito que tenham preceitos para se fazer teatro, embora seja preciso estudo, entender o que de fato é teatro já é um bom começo.”

Ao proporcionar ao aluno uma vivência artística que estabeleça uma conexão entre as linguagens utilizadas e a forma como ele as toca durante todo o processo, o projeto acaba levando ao autoconhecimento, de forma geral, e à consciência das próprias capacidades em vários níveis, como artista.

“O que se observa durante o processo é que gradativamente o intérprete começa a estabelecer uma conexão com o trabalho que está sendo desenvolvido, um aperfeiçoamento das linguagens, daquilo que se encaixa no corpo do ator, no movimento, no gesto, na cadência da fala, enfim, aspectos importantes na elaboração da cena e significativos para a composição de um personagem.

Nessa trajetória, existe a partilha de conhecimentos entre diretor e ator, e o intérprete nota o que funciona e o que não funciona para ele/personagem”, pontua Nill.

Para 2023

Para este início de ano, a Cia. Ofit tem o “Cena Aberta | Encontros paralelos”, que consiste na realização de apresentações de peças teatrais e trabalhos em processo de pesquisa e montagem, produzidos exclusivamente no Estado de Mato Grosso do Sul, durante a pandemia.

“O projeto está em fase de préprodução e foi aprovado no FIC (Fundo de Investimentos Culturais) do Governo do Estado de MS. Além disso, estamos sendo convidados para realizar uma curta temporada do nosso último espetáculo: ‘Todo redemoinho começa com um Sopro’”, adianta Nill.

Amadores

Imagine um projeto que, mais do que viabilizar o intercâmbio em teatro entre atores e atrizes, amadores e profissionais, ainda permite que os artistas com pouca experiência protagonizem a montagem de um espetáculo, inédito, ao lado daqueles de maior bagagem cênica. Esse projeto existe e ele tem nome: é o “Amadores II Edição” – e que está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro em busca de artistas iniciantes no fazer teatral.

O início foi em 2017, quando o diretor teatral Nill Amaral, da Cia. Ofit, percebendo a necessidade de integrar novos profissionais às suas produções, idealizou o projeto – “Amadores: O que você gostaria de dizer por meio do teatro e não teve a oportunidade?”, com a ideia de reunir profissionais e artistas amadores para a criação de um espetáculo teatral.

“Nesse projeto, o número de interessados extrapolou as expectativas previstas, ao todo foram 103 inscritos para compor as seis vagas disponibilizadas pelo projeto. O resultado desse processo foi a realização de ‘Pedra Bruta: Ensaio Para Colher o Provisório das Coisas’.

Uma peça teatral que foi apresentada 20 vezes, em teatros e espaços alternativos, com lotação total de público em todas as sessões”, recorda Nill Amaral.

II Edição

Os selecionados receberão um auxílio financeiro como forma de subsidiar a sua participação no projeto. Os artistas passarão por processos criativos que objetivam a compreensão das diferentes técnicas que proporcionarão uma imersão na linguagem teatral, e, no decorrer do projeto, irão experienciar todas as fases de encenação de uma peça teatral: pré-produção, ensaios e apresentações.

Inédito, o espetáculo produzido cumprirá três apresentações gratuitas em temporada continuada, de quinta a sábado, para o público a partir dos 12 anos de idade. As encenações serão priorizadas em espaços públicos e/ou sedes de grupos independentes. “Amadores II Edição” é um projeto que conta com investimentos do Fomteatro – Programa de Fomento ao Teatro –, ligado ao FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), órgão vinculado à prefeitura da Capital.

Os candidatos selecionados, que não comparecerem à entrevista nos dias mencionados, serão inabilitados no processo. Os interessados no projeto podem acompanhar outras informações pelas redes sociais da Cia. Ofit: @ofitcia – Instagram e Facebook. Cia. Ofit Criado por Nill Amaral, diretor de teatro da Cia. Ofit – Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral, “Amadores II Edição” surgiu do desejo de revisitar um dos principais projetos da companhia: “Amadores: o que você gostaria de dizer por meio do teatro e não teve a oportunidade?”, concebido no ano de 2017.

Serviço:

O projeto Amadores II Edição está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro, de forma on-line, no formulário que está neste link: https://bityli.com/Q9LzK, de forma gratuita.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

