Com entrada solidária, ‘Festa Sertaneja Tocando em Frente’ acontece neste sábado no Parque Laucídio Coelho

Shows, comidas típicas e ação social marcam festa na Capital

Neste sábado (16), a partir das 17h, a Acrissul será palco da ‘Festa Sertaneja do Projeto Tocando em Frente’, um evento que promete reunir música de qualidade, gastronomia típica e solidariedade.

A programação contará com shows das duplas Patricia & Adriana e Fred & Vitor, atraindo amantes da música sertaneja e famílias de toda a região.

O ingresso para a festa é solidário, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de insegurança alimentar. Além disso, toda a renda das barracas de comidas e bebidas será revertida para ajudar na formatura de alunos de 10 escolas estaduais da Capital.

A iniciativa busca valorizar a cultura Sul-mato-grossense, promover lazer para a comunidade e, ao mesmo tempo, apoiar causas importantes como a educação e o combate à fome.

Serviço

Evento: Festa Sertaneja – Projeto Tocando em Frente;

Data: Sábado, 16 de agosto;

Horário: A partir das 17h;

Local: Acrissul – Campo Grande (MS);

Entrada: 1 kg de alimento não perecível.