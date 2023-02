Com aumento de 21% no preço da batata, veja como substituir o produto

Para quem vai no mercado fazer as compras, pode ter se assustado com os preços. De acordo com pesquisa do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), divulgados na terça-feira (7), a batata lavada foi o grande vilão do prato do campo-grandense, com aumento de 21%,36 no mês de janeiro.

Mas como substituir a a tão querida batata nos pratos do dia a dia? Veja algumas dicas:

Batata Doce

A batata doce é um ótimo substituto para a batata, é rica em fibras e contém um menor índice glicêmico. Também contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, devido ao alto teor de potássio, fibra e Vitamina B6.

Mandioca

Um dos principais itens da mesa do Sul-mato-grossense, a mandioca é uma grande fonte de fibras e não contém glúten. Tem uma maior quantidade de vitaminas A, B1, B2 e C, se comparado com a batata normal; é um item excelente para quem quer perder peso, já que é rica em carboidratos e prolonga a sensação de saciedade. Também é indicada para diabéticos por não gerar picos de glicemia.

Abóbora

Um dos alimentos mais versáteis e contém diversos tipos: moranga, paulista, italiana e brasileira. Pode ser usada em doces e salgados como um coringa nas receitas. É rica em sais minerais e vitaminas e ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares por ser antioxidante.

Berinjela

Legume aliado para quem quer perder a gordura abdominal. Equilibra o sistema diurético, pressão arterial e protege o cérebro da ação de radicais livres, que destroem células nervosas.

Cenoura

Um dos alimentos mais ricos em betacaroteno (antioxidante), vitamina A, fibras, cálcio e fósforo. A cenoura rende diversas receitas e pode ser introduzida em saladas, sopas, suflês, massas, biscoitos e bolos, como o famoso bolo de cenoura.

Beterraba

A beterraba contém alto teor de ferro, excelente para quem sofre de anemias; vitaminas do complexo B e C e ótimo para fortalecer a imunidade. Geralmente a beterraba é usada no preparo de saladas e sopas, mas, o que muita gente não sabe, é que ela é bem eclética e pode ser usada em diferentes prato, como bolos, geleias e molhos.

