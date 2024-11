Com apoio do Governo de MS, projeto leva música e consciência cultural a escolas públicas no Mês da Consciência Negra

Com o financiamento da LPG (Lei Paulo Gustavo) e o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o projeto tem como objetivo promover a cultura sul-mato-grossense e fomentar reflexões importantes sobre o combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira.

O título do projeto, “Além da Cor”, também é o nome de uma canção composta por Ju e Jerry, que aborda o movimento antirracista e a valorização da cultura afro-brasileira. A música foi premiada com o 22º lugar entre 360 inscritos no Prêmio Luís Melodia, da Fundação Palmares. “O nome do projeto faz referência à canção, que toca em temas fundamentais para a sociedade e dialoga diretamente com os jovens das escolas. Pensamos na execução em novembro em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20”, explica Ju Souc.

O projeto inclui apresentações em oito escolas estaduais, sendo metade delas no interior, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura. As apresentações ocorrerão durante os intervalos das aulas e contarão com um repertório que mescla composições dos próprios artistas e clássicos da música sul-mato-grossense, permitindo aos estudantes um contato direto com as raízes culturais da região.

Além da dupla de músicos, o projeto conta com a participação da pedagoga e integrante do Movimento Negro Unificado de Mato Grosso do Sul, Luana Laline Rodrigues, que conduzirá uma palestra sobre a Lei 10.639, que torna obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Ela também abordará a importância da educação antirracista nas escolas, complementando a experiência cultural e educativa proporcionada pelo projeto.

O cantor e compositor Jerry Espíndola, com 40 anos de carreira e um dos pioneiros da polca rock no Centro-Oeste, celebrou a oportunidade de se apresentar ao lado de Ju Souc. “É uma satisfação enorme estar ao lado da Ju nessa parceria, levando a arte sul-mato-grossense para os alunos, que estão mais acostumados ao universo digital do que às suas próprias raízes. Este projeto resgata o valor do ao vivo e traz o verdadeiro contato com a cultura”.

Ju Souc relembra que a inspiração para o projeto veio de uma experiência anterior, intitulada “Show Musical – Pop e Poesia,” realizada com alunos do EJA em Campo Grande. “Os estudantes nos surpreenderam com sua receptividade e interesse, o que nos motivou a expandir a iniciativa para escolas estaduais e alcançar um público maior, incluindo o interior do estado. Agora, trouxemos também a temática do combate ao racismo”, afirmou a compositora e multi-instrumentista.

O projeto prevê um público de aproximadamente dois mil alunos, permitindo que a arte e a educação se entrelacem para um impacto positivo nas escolas de Mato Grosso do Sul.

Confira a programação das apresentações:

13/11, 9h – EE Teotônio Vilela (Campo Grande)

– EE Teotônio Vilela (Campo Grande) 14/11, 9h30 – EE Ada Teixeira (Campo Grande)

– EE Ada Teixeira (Campo Grande) 18/11, 9h – EE Arlindo Sampaio (Campo Grande)

– EE Arlindo Sampaio (Campo Grande) 19/11, 19h – EE Zumbi dos Palmares (Jaraguari)

– EE Zumbi dos Palmares (Jaraguari) 21/11, 19h – EE Antônio Valadares (Terenos)

– EE Antônio Valadares (Terenos) 22/11, 19h50 – EE Sidrônio Antunes de Andrade (Sidrolândia)

– EE Sidrônio Antunes de Andrade (Sidrolândia) 25/11, 20h30 – EE Dolor Ferreira de Andrade (Campo Grande)

– EE Dolor Ferreira de Andrade (Campo Grande) 27/11, 19h30 – EE João Ponce (Ribas do Rio Pardo)

