Coletivo de Brechós terá encontro de moda sustentável no Horto Florestal neste sábado

No próximo sábado, dia 10 de fevereiro, o Horto Florestal será transformado em um paraíso para os amantes da moda consciente, sediando o aguardado Encontro de Brechós do Coletivo de Brechós. Mais de 30 brechós participantes se reunirão para celebrar não apenas o Carnaval, mas também a moda sustentável, promovendo uma alternativa única e ecológica para os foliões.

Desde as 8 horas da manhã até às 14 horas, os visitantes terão a chance de explorar uma ampla seleção de roupas e acessórios second hand, celebrando a criatividade e, principalmente, a consciência ambiental. Com preços a partir de R$ 10,00, o evento oferece uma opção acessível para os foliões que desejam brilhar durante o Carnaval sem prejudicar o meio ambiente.

A coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, destaca a proposta do evento: “Incentivamos uma moda mais consciente e responsável, valorizando a qualidade, a durabilidade e o reuso de roupas, calçados e acessórios. Trabalhamos incansavelmente para dar uma segunda e até terceira chance para peças usadas que estão em ótima qualidade, buscando escrever uma nova história para essas peças.”

O Horto Florestal, localizado na Av. Ernesto Geisel esquina com a Fernando Correa da Costa, será o cenário ideal para essa iniciativa, que visa não apenas oferecer opções sustentáveis para os foliões, mas também destacar o trabalho do Coletivo de Brechós. Com oito anos de atividades, o grupo já beneficiou diretamente 162 pessoas e resgatou mais de 150 mil peças, reintegrando-as à moda.

“Nosso objetivo é mostrar que a moda sustentável não só é viável, mas também é uma escolha consciente que contribui para um mundo mais equilibrado”, destaca Val Reis.

O evento é uma oportunidade não apenas para adquirir peças únicas para o Carnaval, mas também para conhecer o trabalho do Coletivo de Brechós. O grupo, que realiza mais de 250 eventos ao longo de oito anos, tem como missão impulsionar a economia criativa e incentivar o consumo consciente por meio da reutilização de peças de vestuário.

Sobre o evento:

– Data: 10/02/2024

– Local: Horto Florestal, Av. Ernesto Geisel esquina com a Fernando Correa da Costa

– Horário: Das 8 às 14 horas.

Sobre o Coletivo de Brechós:

– 8 anos de atividades

– 162 pessoas obtiveram renda diretamente através do Coletivo de Brechós

– Mais de 250 eventos realizados

– Mais de 150 mil peças resgatadas e reintegradas à moda.

Confira alguns brechós participantes:

– @garagebrecho

– @dryvariedades_cg

– @ailanalopespavaode

– @Divina2mao

– @carmozitabrecho

– E muitos outros!

