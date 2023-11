Clube de Aventureiros Turminha do Pantanal faz doação de vidros e fraldas em ato de solidariedade

O clube de Aventureiros Turminha do Pantanal, um projeto social dedicado a 120 crianças entre 6 e 9 anos da Igreja Adventista, está promovendo um ato de solidariedade e conscientização em prol do banco de leite e dos bebês mais carentes.

Durante o período de férias, as crianças se uniram para arrecadar vidros destinados ao armazenamento de leite materno, além de pacotes de fraldas, a fim de auxiliar as famílias que necessitam de apoio.

A entrega de todas as doações arrecadadas será realizada neste domingo, 30 de julho, às 11H10, na recepção da Maternidade Cândido Mariano. Esse ato solidário será orientado pela Assistente Social Taline, responsável por acompanhar e apoiar as ações do projeto.

Durante o evento, está prevista uma comovente demonstração de união, onde todas as famílias presentes formarão um cordão em volta da quadra da maternidade, e as crianças, como símbolo de empatia e carinho, entregarão suas doações em um formato de cordão humano, em uma representação similar a um caracol.

Além de fomentar a prática da solidariedade e amor ao próximo entre as crianças e suas famílias, o movimento tem um impacto positivo no meio ambiente. A reciclagem dos vidros arrecadados é uma ação importante para a preservação ambiental, uma vez que esses materiais demorariam mais de 1 milhão de anos para se decompor naturalmente.

A iniciativa visa fortalecer os laços comunitários, sensibilizando as crianças sobre a importância do altruísmo e incentivar ações que tragam benefícios tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Acesse também: Em MS, 2,1 mil imóveis farão parte do Minha Casa Minha Vida

Com informações da assessoria