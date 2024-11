Claudio Baran visita as hamburguerias do Burger Fest na Capital

Claudio Baran é uma figura importante no cenário gastronômico brasileiro. Ele é conhecido por criar e organizar o Burger Fest, o maior festival de hambúrgueres do país. Além disso, ele é sócio-diretor da KRP Organização de Eventos, uma empresa que, por sua vez, promove iniciativas como Brunch Weekend, Sanduweek, Semana do Hambúrguer, Gastronômica, Samboteco e Defumação Brasileira.

Sua trajetória inclui a implementação da renomada escola de culinária Le Cordon Bleu no Brasil, onde atuou como CEO. Desde 2003, Baran tem se destacado como fomentador e agitador gastronômico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e inovação do setor.

Nesta sexta-feira e sábado, dias 15 e 16 de novembro, Claudio estará em Campo Grande pela primeira vez, realizando visitas às oito hamburguerias locais que participam do Burger Fest. O festival, que ocorre até o final de novembro, marca sua estreia na capital sul-mato-grossense, trazendo criações exclusivas de estabelecimentos como Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Carnívoros Burger, La Burgerz, Safari Burger & Grill, Tendas Burger, Vaca Loka e Make Burgers.

O Burger Fest, em sua 19ª edição, celebra 12 anos de história e, pela primeira vez, inclui Campo Grande em seu roteiro. O festival reúne mais de 100 estabelecimentos em cinco estados brasileiros, oferecendo ao público a oportunidade de degustar hambúrgueres exclusivos e inovadores.

