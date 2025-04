Circo do Mato apresenta espetáculo na Casa de Ensaio hoje

O Projeto “De Ponto a Ponto” percorre cinco cidades de MS abordando a importância da política pública dos pontos de cultura

Neste sábado (26), às 19h30, o público de Campo Grande poderá assistir gratuitamente ao espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”, na sede da Casa de Ensaio que fica localizada na Rua Visconde de Taunay, 203 – Bairro Amambai. A apresentação integra a programação do projeto “De Ponto a Ponto”, do Circo do Mato, que promove atividades culturais em cinco Pontos de Cultura de cinco cidades de Mato Grosso do Sul.

O projeto iniciou suas ações na Casa de Ensaio já na quinta-feira (24), às 14h, com uma vivência seguida de roda de conversa aberta ao público. As atividades propõem a troca de saberes entre coletivos artísticos e destacam a importância da política nacional de Pontos de Cultura.

A iniciativa, que une formação, arte e diálogo, percorre cinco Pontos de Cultura entre abril e maio, promovendo encontros e trocas entre coletivos culturais. “Nosso trabalho começou em Ponta Porã e estamos animados com a diversidade de experiências e saberes que encontramos em cada lugar”, afirma Laila Pulchério, da produção do Circo do Mato.

A Casa de Ensaio, referência em formação artística e cidadania há 29 anos, participa do projeto pela sintonia entre as propostas. “Acreditamos que a arte transforma. O circo amplia o olhar das nossas crianças e jovens, resgatando encantamento e memória”, destaca Ennesli Granjeiro, coordenadora pedagógica da instituição, que atende atualmente 84 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos.

Fomento à cultura

Criado em 2004, dentro do Programa Cultura Viva, os Pontos de Cultura são reconhecidos oficialmente desde 2014 com a Lei Cultura Viva (Lei nº 13.018/2014), como instrumentos de valorização da cultura de base comunitária. Contudo, nos últimos anos, esta política esteve paralisada devido aos reveses do cenário político. E, agora, no atual Governo Federal, ela é retomada e volta a receber apoio com as Leis Paulo Gustavo (LPG) e Aldir Blanc (LAB).

No caso do projeto “De Ponto a Ponto”, a escolha dos espaços participantes trouxe a expertise e, também, a memória afetiva e de resistência cultural, como reforça Laila Pulchério.

“Selecionamos pontos que estão ativos desde os primeiros anos da nossa atuação como Ponto de Cultura, entre 2011 e 2013. São grupos que resistiram e seguem vivos, fazendo arte de forma contínua. Circular pelo Estado com esse projeto é raro e precioso, porque nos permite mostrar o que fazemos e, principalmente, ver o que os outros estão produzindo. A troca é o grande valor de tudo isso”.

Além do espetáculo, o projeto contempla o intercâmbio de conhecimento, por meio das vivências, que aborda tanto a experiência do Circo do Mato quanto da instituição que recebe a trupe de artistas.

“Durante a vivência, mostramos um pouco do nosso trabalho com circo e teatro, deixamos os participantes experimentarem, vivenciarem, e depois abrimos um diálogo. Falamos sobre o que é um Ponto de Cultura, como funciona, e como cada lugar se organiza com base em suas tradições e saberes. É ali que a mágica acontece, com as trocas reais, espontâneas, e onde a arte deixa marcas que seguem além do encontro”, diz Laila.

Depois de Campo Grande, o projeto segue para Aquidauana (03/05), Corumbá (09/05) e Ivinhema (16/05). A iniciativa é uma realização do Circo do Mato, com investimento da Lei Paulo Gustavo (LPG), do MinC – Ministério da Cultura – Governo Federal, e conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Setesc e Governo do Estado. Informações: Instagram @circodomato.

Serviço

Projeto “De Ponto a Ponto” – Circo do Mato

Espetáculo com indicação livre e intérprete de Libras

Campo Grande

Ponto de Cultura Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203, Amambai

24/04 (quinta-feira) – 14h | Vivência e roda de conversa

26/04 (sábado) – 19h30 | Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”

Aquidauana

Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro – Rua Antônio Graça, s/n, Bairro Nova Aquidauana

03/05 (sábado)

Às 9h | Vivência e roda de conversa

Às 16h | Espetáculo

Corumbá

Ponto de Cultura Moinho Cultural Sul-Americano – Rua Domingos Sahib, n.º 300, Beira-Rio

09/05 (sexta-feira)

Às 9h | Vivência e roda de conversa

Às 16h | Espetáculo

Ivinhema

Ponto de Cultura Fundação Nelito Câmara – Rua André Molina, n.º 264, Piravevê

16/05 (sexta-feira)

Às 8h30 | Vivência e roda de conversa

Às 15h30 | Espetáculo

