Circo chinês apresenta espetáculo ‘Mundo Jurássico’

Circo Internacional da China apresenta “Mundo Jurássico”, uma jornada épica que une a arte milenar da acrobacia chinesa ao fascínio dos dinossauros. Em Campo Grande, o espetáculo será realizado no ginásio Guanandizão, com sessões nos dias 26 e 27. Em Dourados, as apresentações acontecem no Salão Unigran, nos dias 24 e 25. As sessões em ambos os locais têm início entre 16h e 19h30, oferecendo uma experiência única para todas as idades. O público poderá escolher entre diferentes categorias de ingressos, com preços variando de 30 a 200 reais.

O enredo fasacinante de “Mundo Jurássico” é apenas um dos pontos altos da Troupe Acrobática de Zigong. A história segue a emocionante aventura de Ding Ding e Qi Qi, dois adolescentes que desvendam um laboratório de dinossauros no Museu do Parque. A curiosidade leva-os a uma jornada no tempo, onde a tecnologia se mistura com a pré-história. Com a ressurreição de dinossauros e um enredo repleto de reviravoltas, o público é levado a acompanhar a busca pela volta ao presente.

Quem conta melhor sobre a trama é o produtor artistico Esteban Grossy. “Ding Ding e Qi Qi são duas crianças do ensino médio da cidade de Zigong, na China, que vão com seus coleguinhas ao Parque dos Dinossauros e se divertem com todas as atrações. Mas, em algum momento, elas percebem uns barulhos estranhos – parecidos com grunhidos de dinossauros – e decidem voltar à noite para descobrir o mistério. Sem querer, descobrem um laboratório no Museu do Parque e – nele – um velho doutor que está trabalhando em uma nova tecnologia para transformar dinossauros virtuais em dinossauros reais. Mas, os próprios dinossauros ressuscitados criam um complô para se apoderar da tecnologia e, na confusão, tudo sai errado e todos são transportados até a pré-história. Dali em diante, para descobrir como eles conseguem retornar ao futuro, só assistindo ao espetáculo!”

Uma das características que tornam a Trupe Acrobática Zigong da China única é a habilidade de contar histórias por meio de suas performances. Cada acrobacia, malabarismo e contorcionismo é meticulosamente entrelaçado em uma narrativa que se desenrola no palco. As novidades ganham vida com uma trilha sonora coreograficamente interpretada, transportando o público para uma jornada envolvente. “A trupe não apresenta só uma sucessão de números circenses sem nexo aparente. Cada malabarismo, cada contorcionismo tem uma motivação própria dentro do contexto de uma história que tem começo, meio e fim, e que é contada por meio de uma trilha sonora coreograficamente interpretada. Por tanto se aproxima mais de um espetáculo teatral onde tudo se encaixa em função da narrativa”, comenta o produtor.

Grossy destaca a recepção do público em apresentações anteriores. Comenta que crianças e adultos se maravilham com a proposta de interatividade pela trupe, adaptando o espetáculo ao público brasileiro, conhecido por seus envolvimentos participativos. Isso cria uma experiência única, em que o público não apenas assiste, mas também se torna parte da performance. “O público sempre reagiu muito bem e com muita admiração. A criançada, em particular, desfruta enormemente com os momentos interativos que a trupe idealizou para adaptar o espetáculo ao público brasileiro, que é mais participativo. O que também oferece um outro diferencial, pois a criançada não só assiste, mas participa.”

O produtor ainda compartilha que a ideia de trazer “Mundo Jurássico” para o Brasil surgiu da demanda por espetáculos circenses inovadores. A pausa causada pela pandemia permitiu quatro anos de planejamento para a criação de uma produção que funde tecnologia e tradição, oferecendo ao público a chance de mergulhar no universo dos dinossauros. “O público brasileiro já está acostumado a desfrutar de espetáculos circenses fora da tradicional lona e segue com avidez os shows que as diferentes ‘Troupes Chinesas’ têm apresentado no país, nos últimos anos. Após o período pandêmico, já era tempo suficiente para voltar com um novo espetáculo temático. Dessa vez, optamos pela combinação entre o presente e o passado por meio da tecnologia, para nos levar ao universo dos dinossauros. E os protagonistas absolutos são os dinossauros, que parecem reais nos seus movimentos e expressões. Também os números de equilíbrio, entre eles o da premiada Guo Yaoyao, que arrancam fortes ovações do público. Mas os momentos de interação com a clown, uma simpática dinossaura verde-amarela (homenageando o Brasil), são a cereja do bolo, onde todos – crianças e adultos – se divertem, participando da história.”

A narrativa ganha vida com 45 talentosos artistas em cena. A apresentação impressionante é realizada pela Zigong Acrobatic Troupe of China, uma renomada com panhia subsidiada pelo governo chinês, que traz ao palco o espetáculo em cinco atos espetaculares. O espetáculo envolto de vistuosismo e muita cultura com entrentenimento é organizado pela Cegonha Produções. O produtor Luciano Alves, responsável por trazer o espetáculo ao Brasil, destaca a precisão e a força das performances circenses chinesas. O espetáculo, que inclui uma bailarina executando passos na ponta dos pés, no ombro de um parceiro, traz uma combinação única de habilidades e emoções que surpreendem e cativam o público. Com relevância internacional, “Mundo Jurássico” foi concebido antes da pandemia e, após um hiato nas apresentações, retoma sua turnê, encantando plateias pelo Brasil e em países como Argentina, Chile, Costa Rica, México e Estados Unidos.

Fundada em 1954, a trupe é uma das principais companhias artísticas da China. Com mais de 40 países visitados e vários prêmios nacionais e internacionais, a trupe é um ícone que combina a rica tradição das acrobacias chinesas com performances inovadoras e visualmente deslumbrantes. Acrobatas, dançarinos e contorcionistas se unem para apresentar números desafiadores e delicados, que vão além da técnica pura, explorando a magia das performances. Conforme afirma o produtor Esteban, a trupe se estabeleceu rapidamente, como uma das principais companhias artísticas da China. Ganharam repetidas vezes prêmios nacionais e internacionais na sua categoria e já percorreram mais de 40 países com as suas apresentações, transformando-se num cartão-postal da cidade e sua história. Em 2022, na Suíça, ganharam a medalha de prata entre mais de 500 espetáculos que concorreram no 14º Festival Internacional de Circo, com um número da jovem Guo Yaoyao, jovem artista que também se apresenta no “Mundo Jurássico” com um perigoso número de equilíbrio. “Mundo Jurássico” é um espetáculo para toda a família, oferecendo uma viagem no tempo repleta de emoções e maravilhas. As apresentações em Campo Grande e Dourados são oportunidades únicas para v i v e n c i a r essa mudança mágica de história. Crianças são envolvidas pela história lúdica e colorida, enquanto adultos se maravilham com a narrativa e com performances impressionantes. A fusão espetacular, que combina a magia das acrobacias chinesas com a grandiosidade dos seres pré-históricos, é apresentada ao público campo-grandense entre os dias 26, às 16h e 19h e 27, às 15 e 18h. O espetáculo é realizado no ginásio Guanandizão. Em Dourados, as apresentações são exibidas entre os dias 24 e 25, às 19h30. A classificação é livre.

