Cinemas têm sete estreias nesta semana, com destaque para ‘Downton Abbey’ e ‘Jujutsu Kaisen 0’

O sucesso de “Downton Abbey” não parou com o fim da série, em 2016. Tampouco o fim chegou com o longa-metragem lançado em 2019. A franquia britânica segue rendendo milhões de dólares e estreia agora um segundo longa, “Uma Nova Era”. Dessa vez, a aristocrática família Crawley se vê com uma inesperada propriedade no sul da França e, mesmo decadente, a família decide passar o verão nesses novos ares no final do anos 1920.

Ao mesmo tempo, o tal castelo deixado por uma marquês a Lady Violet Crawley está sendo usado como locação para um filme – e daí acompanhamos não só uma visão que rejeitava essa arte que aflorava, bem como a ascensão do cinema sonoro contra o cinema mudo. Isso tudo para mostrar que, no final das contas, o tempo é o verdadeiro vilão da história.

A semana ainda traz diversas novas estreias com alguns nomes de destaque. É o caso de “Paris, 13º Distrito”, do premiado diretor Jacques Audiard, que retrata quatro jovens cujas vidas vão se confundir entre a amizade e o sexo numa jornada de descobertas. Também de “Jujutsu Kaisen 0”, sobre as origens do anime de sucesso, uma das maiores bilheterias do cinema japonês recente.

Já “Como Matar a Besta” é o primeiro longa de Agustina San Martín, promessa do cinema argentino, que traz temas políticos sob o formato do gênero de suspense e horror ao acompanhar uma jovem de Buenos Aires que vai se encontrar com uma tia numa cidade fronteiriça com o Brasil -mas o local está sendo ameaçado por um suposto monstro.

Estreiam ainda os filmes ​”Um Diário Para Jordan”, em que Michael B. Jordan faz um soldado que morre no Iraque e deixa um diário para seu filho pequeno, “Um Conto de Amor e Desejo”, com Sami​ Outalbali de “Sex Education”, e a comédia nacional “Incompatível”, em que um sujeito vai fazer de tudo para acabar com a youtuber que ajudou a terminar seu namoro de seis anos.

