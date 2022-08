Cinemas têm novas estreias, entre elas ‘Trem-Bala’ com Brad Pitt e Sandra Bullock

Agosto chegou, mas o clima ainda é de férias de julho –pelo menos nos cinemas. A primeira quinta-feira do mês conta com dez estreias nas salas de São Paulo, encabeçadas pelo blockbuster “Trem-Bala”, fartamente propagandeado por trazer Brad Pitt no papel principal.

O filme, baseado num best-seller do japonês Kotaro Isaka, exibe o astro como um assassino azarado que terá de enfrentar diversos outros matadores de aluguel dentro de um trem, numa trama que gira ao redor de uma maleta misteriosa. A direção fica a cargo de David Leitch, de “Deadpool 2” e “John Wick” –aliás, ele também foi dublê de Pitt no passado.

Já para quem prefere uma comédia, “O Palestrante” apresenta Fábio Porchat no papel de um sujeito de vida medíocre, até que decide se passar por outra pessoa, um palestrante motivacional.

O cinema nacional também se destaca com “De Repente Drag”, sobre um jornalista que terá de virar uma drag queen para investigar um esquema de tráfico de pessoas. Há ainda “Além da Lenda”, animação protagonizada por personagens do folclore brasileiro, além de documentários como “Sapato 36”.

As estreias incluem também o musical francês “Tralala”, com Mathieu Almaric vivendo um andarilho, o terror canadense “Contágio Zero” e o suspense “Desparecidos”, também da França, com uma trama que envolve tráfico de órgãos.

Confira abaixo as estreias da semana.

Além da Lenda: A animação joga luz sobre a cultura nacional com uma aventura em que Curupira, Saci e Negrinho do Pastoreio correm risco porque seres malignos do Dia das Bruxas querem destruí-los. Num embate entre cultura popular dos Estados Unidos e a brasileira, tudo se desenrola em um 31 de outubro, que é tanto o Halloween quanto o Dia do Saci.

Contágio Zero: Neste terror canadense, duas mulheres lutam para escapar de um relacionamento abusivo, mas acabam presas em um hotel onde um vírus fatal é transmitido pelo ar. Num isolamento infernal, elas terão de correr para salvar suas vidas.

Desaparecidos: Aqui, o pano de fundo é o tráfico de órgãos, investigado pela polícia sul-coreana com a ajuda de uma cientista forense francesa. O que a princípio parece um caso isolado, de uma mulher morta misteriosamente que aparece sem o fígado, logo se torna uma intriga que envolve grandes criminosos.

De Repente Drag: Cansado da mesmice e de não ter seu trabalho respeitado, um jornalista descobre indícios de um esquema de tráfico de pessoas quando conhece uma drag queen. Ela desaparece e, para investigar o caso, ele terá de se disfarçar nesse universo e aprender as regras desse mundo.

O Palestrante: Nesta comédia, Fábio Porchat vive um homem careta que detesta a própria vida, acaba de ser demitido e é abandonado pela mulher. Até que decide se passar por outra pessoa: um palestrante motivacional que arrota clichês e que acaba se apaixonando por uma assessora que mal imagina a sua verdadeira identidade.

Platamama: A diretora de “Meu Corpo é Político” e “Eleições” registra agora uma família de bolivianos que se instala em São Paulo e é obrigada a trabalhar exaustivamente. O documentário contrapõe o afastamento delas da Pachamama, a deusa da cultura indígena da região dos Andes, e a aproximação da “Platamama” do título, uma espécie de utopia divina inventada pelo capital, numa brincadeira com a palavra “plata” –ou dinheiro.

Quem Tem Medo?: Este longa exibido no festival É Tudo Verdade cria reflexões sobre a ascensão política da direita no Brasil e seus efeitos na arte, sobretudo com casos de censura e de limitação do horizonte dos artistas.

Sapato 36: Mais um documentário, o filme rodado na cidade do Recife parte de um registro singelo do futebol de várzea no bairro de Santo Amaro. A partir dos jogadores, ele desfolha suas histórias, seus sonhos, desafios e resgata a jornada de nomes célebres que partiram de lá, como Mauro Shampoo e o tetracampeão mundial Ricardo Rocha.

Tralala: Um cantor de rua vivido por Mathieu Almaric é visitado por uma jovem que ele acredita ser a Virgem Maria, que recomenda que ele assuma um papel diferente na sua vida. Nessas perambulações, uma mulher acaba acreditando que ele é seu filho, desaparecido há décadas –e, então, o cantor acaba achando possível viver sob a pele do rapaz perdido. O estranho musical é o novo filme dos irmãos Arnaud e Jean-Marie Larrieu, já conhecidos do circuito de arte.

Com informações da Folhapress, por HENRIQUE ARTUNI