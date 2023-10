Cinema UCI é tomado por imensidão de tons de rosa na estreia do filme “Barbie”

Na última quinta-feira (20), o cinema UCI localizado no Shopping Bosque dos Ipês, mediu esforços para se tornar parte do universo cor-de-rosa, recebeu uma multidão de pessoas de todas as idades para a estreia do aguardado filme “Barbie”. Com todas as sessões lotadas, a animação e a expectativa dos espectadores foram palpáveis, prometendo uma tarde emocionante e repleta de nostalgia para os fãs da icônica boneca.

O público do UCI não poupou animação ao falar das suas grandes expectativas para o filme. Karine Magalhães, uma jovem de 12 anos, compartilhou sua empolgação e amor pela Barbie: “Eu sempre gostei da Barbie. Brincava com elas na minha infância e ainda brinco até hoje. Vi o trailer e estou cheia de teorias sobre o filme. Minha favorita é de que o Ken será o verdadeiro vilão”.

Caracterizada de rosa, Karine se uniu à brincadeira de imersão na temática da Barbie, como muitos outros espectadores presentes. “Além de ser a Barbie e ela ser toda rosa, achei legal e todo mundo veio também, então eu quis entrar na brincadeira também”, explicou a animada fã.

Para ela, as cenas mais esperadas do filme são as que retratam todas as bonecas reunidas em “BarbieLândia”, cumprimentando-se com um cordial “oi, Barbie”. Karine também ansiosamente aguarda o momento em que a protagonista vai para o mundo real.

A personalidade forte e as múltiplas profissões da Barbie inspiram a jovem, que enxerga na boneca um símbolo de poder e um exemplo de que ela pode ser quem quiser ser no futuro.

A diversidade de personagens presentes em “BarbieLândia” é uma mensagem que também impactou as irmãs Lara e Laís Biló, de 25 e 16 anos, respectivamente. Elas se sentem representadas pela possibilidade que a Barbie demonstra de possuir várias profissões e assumir diferentes personalidades. A diversidade das bonecas na “Barbielandia” serve como um espelho para as jovens, mostrando que elas também podem ser o que desejarem no futuro.

Ambas as irmãs evitaram assistir aos trailers do filme para se surpreenderem ainda mais com a história, mergulhando na nostalgia que o universo da Barbie proporciona.

A estudante de pedagogia, Isabela de Paula Ribeiro, de 24 anos, espera encontrar referências dos desenhos animados clássicos da Barbie no filme e torce para que a boneca fique com o Ken no final, preservando a história de amor entre eles. Isabela veio caracterizada de rosa, pois, segundo ela, é divertido e a faz sentir-se pertencente ao grupo que compartilha da mesma paixão.

Enquanto Isabela não se considera inspirada pela Barbie, aprecia a imersão na cor rosa que a boneca traz à sua personalidade.

Dois amigos, Junior Cordeiros e Bruno Burga, ambos com 33 anos, também compartilharam suas expectativas para o filme. Eles enfatizam a mensagem de empoderamento feminino presente na história da Barbie, destacando que essa mensagem é especialmente importante em um mundo onde o machismo ainda é presente. Ele também complementa que a diversidade e representação no filme são importantes para as crianças e jovens, ajudando a moldar uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Junior, que brincava com bonecas quando criança, relembra que seus pais não o limitavam, permitindo que ele fosse apenas uma criança, livre de preconceitos. Bruno, por sua vez, brincava com bonecas mesmo que seus pais não aprovassem, revelando seu apreço pela boneca que marcava a infância de muitas crianças. Ele afirma que o filme pode trazer uma mobilização maior do que se imagina, contribuindo para quebrar estereótipos machistas já na educação infantil.

Sinopse

A trama do filme, intitulada “BarbieLândia”, é centrada na história das bonecas Barbies, imersas em um mundo encantado e diverso. A protagonista, Barbie, interpretada por Margot Robbie, passa por uma crise de identidade ao se deparar com suas próprias questões e dificuldades para se relacionar com os habitantes de seu mundo. Como resultado, ela é expulsa da Barbielândia por não se encaixar nos moldes estabelecidos.

Desesperada em busca de uma solução para sua personalidade, Barbie foge para o mundo real, acompanhada pelo boneco Ken, interpretado por Ryan Gosling. Juntos, eles se aventuram em um novo universo completamente diferente do qual estão acostumados, enfrentando inúmeras dificuldades para se adaptar.

“Barbie” já demonstrou seu poder nas bilheterias ao arrecadar impressionantes U$ 2.4 milhões em seu dia de estreia na Itália, superando a estreia de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, que havia obtido U$ 2.2 milhões.

Com tantas histórias e expectativas reunidas, o filme “Barbie” se apresenta como uma produção que ultrapassa gerações, inspirando e encantando públicos de todas as idades em uma celebração do poder feminino, da diversidade e da magia do universo cor-de-rosa da Barbie.

