Cinemas tem estreias de Drácula e Gran Turismo em Campo Grande

Os filmes Gran Turismo – De jogador a corredor – e Drácula: A última viagem de Demeter, estreiam oficialmente nesta quinta-feira (24), no cinema, com quatro exibições diárias com opções de legendas no Cinemark do Shopping Campo Grande. No Cinépolis, somente a opção dublada é disponibilizada.

DRÁCULA – A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMÉTER

Inspirado em um capítulo do livro de Bram Stoker, o filme acompanha o trajeto do navio Deméter. A embarcação, que havia sido fretada para transportar cargas, torna-se palco de eventos estranhos. Enquanto a tripulação tenta sobreviver à viagem oceânica, eles são perseguidos todas as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio.

GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR

O longa é a adaptação do videogame homônimo, que se inspirou em uma história real. Na trama, o adolescente Jann Mardenborough ganha uma série de corridas em um jogo de console e é convidado a se tornar um piloto profissional.

Outros títulos

O campeão de bilheteria Barbie segue em exibição, assim como Besouro Azul e Fale Comigo, que estrearam na semana passada. Para quem curte ação, Mega Tubarão 2 é outro filme em cartaz com um horário no cinema local. Acesse também: Calor de 35 graus antecede a frente fria em Mato Grosso do Sul