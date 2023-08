“Cinema no Bairro” Retorna a Bonito

A alegria está no ar em Bonito, pois a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Cultura, anuncia com entusiasmo o retorno do tão aguardado projeto “Cinema no Bairro”. Prepare-se para uma experiência única e emocionante, pois a magia do cinema está prestes a invadir os corações de todos os bonitenses!

Combinando a diversão da sétima arte com a sensação aconchegante de estar no próprio bairro, o projeto “Cinema no Bairro” traz a oportunidade de vivenciar filmes emocionantes e divertidos em diferentes pontos da cidade, e o melhor de tudo: a entrada é gratuita para toda a família. A iniciativa promete proporcionar momentos inesquecíveis e aproximar a comunidade através da magia do cinema.

Se imaginação, entretenimento e aconchego fossem reunidos em um só lugar, o resultado seria o “Cinema no Bairro”. A ideia por trás do projeto é simples: levar o encanto das telonas para locais estratégicos da cidade, oferecendo uma oportunidade única de reunir amigos e familiares sob o céu estrelado e se emocionar com histórias que vão encantar todas as faixas etárias.

Esqueça as preocupações do dia a dia e mergulhe na atmosfera cinematográfica proporcionada pelo “Cinema no Bairro”. Você está convidado(a) a trazer suas cangas, cadeiras de praia e toda a sua família para aproveitar essa experiência única. A sensação de se emocionar com histórias incríveis sob o céu estrelado é uma verdadeira celebração do espírito comunitário e da alegria compartilhada.

A programação de agosto está cheia de opções para todos os gostos e idades:

– Dia 16/08 – Vila Machado

– Dia 26/08 – Assentamento Santa Lúcia

Vale ressaltar que os horários e dias da exibição estão sujeitos a alterações devido à previsão do tempo. Portanto, os interessados devem ficar atentos às atualizações para não perder essa oportunidade de vivenciar o encanto do cinema em um ambiente tão acolhedor.