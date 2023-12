Cineclube “Andarilhos de Tóquio” exibe filmes produzidos na capital japonesa

Dos dias 14 de setembro a 9 de novembro de 2023, o Museu da Imagem e do Som renova a parceria com o coletivo de cinema A Boca Filmes e recebe o cineclube “Andarilhos de Tóquio”. O evento apresentará cinco sessões com filmes ambientados e produzidos na capital japonesa, perpassando diversos gêneros típicos do cinema japonês, desde os Yakuza Eiga (filme de máfia) até os Tokusatsu (filme de efeito especial, muitas vezes envolvendo monstros gigantes), variados realizadores, como Akira Kurosawa e Hideaki Ano, e muitos estilos. “Andarilhos de Tóquio” se propõe a olhar tanto para o poética das obras quanto para as tramas em si e, desse modo, proporcionar uma compreensão da cultura do oriente através do olhar maneirista de seus realizadores.

Ao longo dos encontros, promovidos quinzenalmente nas quintas-feiras, às 19h, o MIS se tornará palco privilegiado de debates que, a partir da exibição das obras, tocarão temas como os contextos históricos da produção dos filmes e as trajetórias dos diretores contemplados. O público também é convidado a participar das conversas e a conhecer mais sobre a história do cinema japonês através do compartilhamento de impressões sobre os filmes após o término das exibições.

Lista de filmes selecionados:

14/09 Tokyo Drifter (1966), de Seijun Suzuki;

28/09 Shin Godzilla (2016), de Hideaki Anno;

13/10 Cão danado (1949), de Akira Kurosawa;

26/10 O funeral das rosas (1969), de Toshio Matsumoto;

09/11 Akira (1988), de Katsuhiro Otomo.

Mais informações podem ser encontradas na página de Instagram @abocafilmes. Verifique a classificação indicativa dos filmes na programação.

O coletivo A Boca filmes é formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua terceira parceria com o MIS.