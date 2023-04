“Choro” atraí amantes do gênero para bairro

Uma boa música é uma ótima pedida para terminar o final de semana e recarregar as energias para iniciar a semana. No bairro Copharadio na rua Assunção no bar Escritório, amantes do verdadeiro “Chorinho”, poderão curtir o evento que acontece neste domingo (2), às 19h30 ao som do grupo Segundo Sol, com Gil Calado, Denilson silva, Paulo Calado e Marcos Mendes.

O local é um bar, a decoração retrô com máquinas de escrever e calculadoras antigas nas paredes deixam o ambiente leve e despojado. O repertório musical é variado, ao longo da semana rola MPB, internacional e o Choro conta com apresentações pontuais.

Gente bonita e culinária de primeira, no que diz respeito a comida de “boteco”, fazem do local um ponto para ouvir música de qualidade, ver gente bonita e ainda degustar receitas próprias.

O local existe há cinco anos e de quarta a domingo, grupos se apresentam animando a noite do bar.

Serviço:

Rua Assunção 365, Vila Morumbi.

