Chegou a hora da fogueira! Junho segue com programações juninas na Capital e interior

De vinho a arraial, programação cultural ainda traz show ao vivo, cinema para crianças e festival

VIII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul

Religioso e cultural, evento celebra a padroeira do Estado com missas, procissões e shows diários, reunindo fé, tradição e música. A festa, que começou no dia 20, é uma das maiores quermesses de Campo Grande, realizada em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O evento vai até 29 de junho, será realizado na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e contará com uma programação intensa de 10 dias, incluindo missas, apresentações musicais, comidas típicas e diversas celebrações religiosas. A tradicional festa social acontecerá diariamente das 18h às 22h30, com praça de alimentação e atrações culturais, celebrando a fé, a cultura e a devoção à padroeira do Estado.

A festa tem como principal objetivo celebrar o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comemorado em 27 de junho. Neste ano, o evento traz como tema “Maria, ajudai-nos a ser um testemunho da reconciliação e da esperança”, reforçando o chamado à fé, à união e à renovação espiritual da comunidade. Dedicada à Mãe do Perpétuo Socorro, padroeira do Estado, a festa também homenageia as cinco cidades do estado que têm Nossa Senhora como padroeira: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

O ponto alto da festa será na sexta-feira, 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Oração das Laudes será às 5h15, seguida por missas às 6h, 9h, 12h e 15h. Às 18h ocorrerá a Oração das Vésperas e, às 18h30, haverá a procissão e missa solene presidida pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa.

No sábado, 28 de junho, a programação religiosa terá a Oração das Vésperas às 18h15 e missa às 19h, celebrada pelo padre Roberto dos Santos Gomes, reitor do Santuário de Santo Antônio de Pádua em Terenos. No domingo, dia 29, as atividades começam às 6h15 com a Oração das Laudes, seguida pela missa às 7h em homenagem à peregrinação dos motoristas, presidida pelo padre Paulo Sérgio Vital da Cruz. Às 8h acontecerá uma carreata, seguida pela missa das crianças às 10h. Às 16h será celebrada a missa das Forças Armadas e de Segurança Pública, e às 18h, a missa de encerramento da festa, com a peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, presidida pelo padre Reginaldo Nascimento Padilha, reitor do Santuário Estadual.

Seguindo também uma programação religiosa, a festa oferece atividades sociais com atrações musicais diárias, sempre das 18h às 22h30, na praça de alimentação do evento. Na sexta-feira, 27, Daran Júnior e o Grupo Vozeirão animam a festa. No sábado, 28, o público poderá aproveitar os shows de Breno Figueiredo, Rúbia de Angelis e o Grupo Pé de Cedro. Por fim, no domingo, 29, encerrando a programação, se apresentam. Os Cumpadi de Campo Grande, Lennon Macedo e a dupla Augusto e Leandro. O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Av. Afonso Pena, 377, bairro Amambai.

48ª Festa da Fogueira em Jateí

De 27 a 29 de junho, o município de Jateí, a aproximadamente 265 quilômetros de Campo Grande, realiza a sua tradicional Festa da Fogueira, em homenagem à São Pedro, santo católico e padroeiro do município. Esta será a quadragésima oitava edição da festa, iniciada ainda na década de 1970. A agenda tem nos shows músicas de artistas de renome nacional a principal atração, além de eventos com a comunidade local, como a cavalgada que acontece no sábado de manhã (28) e encerrando com a tradicional queima do alho, no Parque da Fogueira, local da festa. O evento também vai ter rodeio todos os dias.

A festa de Jateí tem em sua fogueira seu principal símbolo, considerada a maior do Brasil com mais de 60 metros de altura. Quando começou a ser erguida, em 1977, a primeira foi com seis metros. De lá para cá, foi aumentando até chegar no atual estágio, que equivale a um edifício de 22 andares.

O acendimento da fogueira, montada com madeira de reflorestamento, acontece à meia-noite do sábado, seguida de show pirotécnico sincronizado. O espetáculo leva para Jateí milhares de pessoas para contemplar o espetáculo de luzes e cores, com muita música, praça de alimentação e parque de diversões.

Na sexta-feira (27) sobem ao palco Felipe e Rodrigo e o DJ Jiraya, com abertura dos rodeios de touro às 19h; no sábado, é a vez da dupla Israel e Rodolfo e João Nelore e Texano, com a tradicional cavalgada e queima do alho, às 12h. Já Guilherme e Benuto e Jads e Jadson encerram as celebrações, com a queima da fogueira, a meia-noite.

SEXTA-FEIRA (27)

Show Uskaradakombi

Nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, o Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200) recebe a banda Uskaradakombi, que apresentarão uma experiência musical que funde o rústico ao contemporâneo, com identidade própria. Com arranjos vocais autorais e harmonizados, o grupo é formado por Matheus Ortiz (violino e bandolim), Douglas Dakombi (violão e gaita), Flavio Ottoni (bateria e percussão) e Xandão Ourives (contrabaixo elétrico), todos alternando entre a primeira e segundas vozes, construindo uma paisagem sonora rica e envolvente. O repertório transita por clássicos bucólicos e populares, recriados com texturas acústicas e melodias rústicas – músicas como ‘Country Roads’ e ‘Have You Ever Seen the Rain’ ganham nova roupagem em cordas e harmonias vocais. A apresentação tem classificação livre e será gratuita.

Feira de Vinhos

O Comper Itanhangá realiza até o sábado (28), a Feira de Vinhos, com degustação ilimitada, portfólio impressionante, com mais de 850 rótulos de vinhos nacionais e importados de 14 países. Durante o evento, os consumidores poderão explorar uma ampla gama de opções de diferentes regiões, com preços atrativos. O sommelier Charles de Carvalho estará à disposição para auxiliar os participantes na escolha dos melhores vinhos, oferecendo dicas sobre harmonização e orientação sobre as peculiaridades de cada rótulo. O evento acontece das 18h às 21h, no Comper Itanhangá — Av. Ricardo Brandão, 6560, Itanhangá Park.

1º Festival do Leite, Queijos e Economia Criativa

Campo Grande recebe, nos dias 27 e 28 de junho, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com entrada gratuita e mais de 70 expositores confirmados, o evento promete reunir o melhor da produção artesanal de derivados do leite, como queijos, doces e sorvetes, além de mel, pães, geleias, artesanato, plantas e temperos, em uma programação que também inclui música ao vivo, provas e exposição de gado leiteiro da raça Girolando.

SÁBADO (28)

Cine clubinho

Fim de semana também tem programação infantil no Sesc Teatro Prosa, com o cine clubinho exibindo o filme ‘A Viagem de Ernest e Celestine’. Ernest e Celestine estão viajando de volta ao país de Ernest para consertar seu violino quebrado. Esta terra exótica é o lar dos melhores músicos do planeta e a música enche constantemente o ar de alegria. Porém, ao chegarem, os dois heróis descobrem que todas as formas de música foram proibidas há muitos anos – e para eles, uma vida sem música é impensável. Junto com seus amigos e um misterioso fora-da-lei mascarado, Ernest e Celestine devem tentar o seu melhor para trazer de volta a música e felicidade para a terra dos ursos.

Clube de leitura

Neste sábado (28), às 10h, a Hámor Livraria (Rua Amazonas, 1080) sedia mais um encontro do ‘Clube de Leitura Pássaro-Poesia’, com análise da obra ‘Sal de Fruta’, da poetisa e tradutora carioca Bruna Beber, e ainda um bate-papo descontraído, de forma gratuita e sem a necessidade de uma leitura integral e prévia da obra para participar.

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria

A paróquia Imaculado Coração de Maria segue com sua programação especial de festa junina, até o domingo (29), com comidas típicas, programação religiosa e shows. Neste sábado se apresenta o Grupo MDO. A paróquia está localizada na avenida Hiroshima, 1233, bairro Carandá Bosque, e a entrada é gratuita.

DOMINGO (29)

Mirante PUB

Direto de Fortaleza, a banda Selvagens à Procura da Lei realizam neste domingo, no Mirante Pub (Rua Doutor Zerbini, 53, Chácara Cachoeira), às 19h, show da turnê ‘Pra Recomeçar’ e lançamento do novo disco, ‘Y’. A apresentação é um retorno aos palcos de uma das maiores bandas de rock do ceará da última década, com o lançamento do álbum feito em Fortaleza e masterizado nos Estados Unidos por Felipe Tichauer, com indie rock, guitarras distorcidas, baixo e bateria, letras pessoais e ainda com espaço para baladas ao piano e violão. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

MIS – Museu da Imagem e do Som

A primeira Le Cinq Week Pride acontece em virtude do mês do orgulho e da necessidade de ocupar espaços com nossa arte e corpas. Será uma semana com a Exposição da Galeria de Arte Histórias LGBTQIAPN+ no Museu, exibição de filmes consagrados da cultura ballroom, mostra de curtas locais, e também o documentário recém-lançado e muito bem premiado This is Ballrom Salão de Baile, produzido pelas diretores Juru e Vitã. Além de oficinas de formação, capacitação e informativas para a comunidade no geral. A programação começa no domingo e vai até a próxima sexta-feira (4), de forma gratuita, no Museu da Imagem e do Som (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho).

Roda Gigante

Com 22 metros de altura, a roda gigantes do Shopping Campo Grande proporciona uma vista exclusiva da ‘Cidade Morena’ e tem encantado o público. A atração, que fez sucesso em eventos como Lollapalooza e Oktoberfest e em 17 shoppings do Brasil, agora traz sua estrutura para Campo Grande. Com capacidade para atender até 400 pessoas por hora, a roda gigante custa R$ 20 por pessoa. É uma opção de lazer para toda a família, permitindo a entrada de crianças de todas as idades, desde que, até os 12 anos, estejam acompanhadas por um adulto pagante. O passeio inclui quatro voltas com uma parada para apreciar a vista do alto. É importante ressaltar que o passeio não é recomendado para pessoas com histórico de labirintite ou crise convulsiva.

Por Carolina Rampi e Amanda Ferreira