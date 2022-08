Chefão da Marvel queria matar todos os Vingadores em ‘Ultimato’

Anthony e Joe Russo, diretores de diversos filmes da Marvel, disseram em um podcast que Kevin Feige, presidente da gigante dos quadrinhos, cogitou matar todos os Vingadores em “Vingadores: Ultimato” (2019).

Além do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e Viúva Negra (Scarlett Johansson), o “chefão” também queria ver o fim de Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Capitão América (Chris Evans) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Os irmãos Russo contaram que rejeitaram a ideia de Feige por achá-la agressiva demais e, por isso, optaram por matar apenas dois personagens.

“Rolaram muitos rumores sobre quem iria morrer. Kevin sugeriu, em determinado momento, matar todos os Vingadores originais. Nós achamos muito agressivo, achamos que o público não conseguiria digerir isso.

E que, de fato, escolher um ou dois personagens para fazer sacrifícios durante o filme poderia produzir momentos em que a ação pararia e poderia haver uma catarse emocional e, então, continuar com a narrativa”, afirmou Joe Russo ao podcast “Happy Sad Confused”.

No entanto, a ideia de matar o Homem de Ferro também não foi tão bem recebida por um dos atores da franquia. Jon Favreau, que interpreta Happy Hogan, o assistente de Tony Stark, entrou em contato com os diretores para tentar convencê-los de não matar o super-herói.

“Parte da pressão para não matar Tony Stark veio de Jon Favreau, que nos ligou após ler o script e disse: ‘Vocês realmente vão matar o Homem de Ferro’?”, contou Anthony Russo à revista Vanity Fair.

“É verdade”, acrescentou Joe. “Eu me lembro de ficar andando para lá e para cá no canto de um cenário no telefone com Favreau, tentando convencê-lo. Ele estava tipo: ‘Você não pode fazer isso. Isso vai deixar as pessoas arrasadas e você não quer que elas saiam do cinema e se joguem no meio dos carros’. Mas nós o matamos mesmo assim”.

Favreau, aliás, deu o “pontapé inicial” na série de filmes do universo Marvel. O ator dirigiu “Homem de Ferro” e “Homem de Ferro 2” e seguiu na franquia interpretando o papel de Happy em várias produções, mais recentemente em “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2022).

Nova fase

No final de julho, em um painel da San Diego Comic-Con, a Marvel anunciou que a Fase 6 das produções terá dois novos filmes dos “Vingadores”.

“Vingadores: Dinastia Kang” estreia em maio de 2025 e “Vingadores: Guerras Secretas” em novembro de 2025. Os filmes vão concluir a Saga do Multiverso, e fazem parte da Fase 6, que terá início com o novo filme do “Quarteto Fantástico”, que estreia no dia 8 de novembro de 2024.

Com informações da Folhapress.

