Chef de MS recebe condecoração no Palácio do Itamaraty

Campo-grandense, chef Paulo Coelho Machado Neto recebe hoje, a mais alta comenda do Itamaraty

Conhecido por levar as cores e sabores de Mato Grosso do Sul a outros rincões do Brasil e do mundo, o chef Paulo Machado recebe, hoje (7), às 11h, no Palácio do Itamaraty, a condecoração de Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, uma das mais altas comendas no Brasil, reservada àqueles que se distinguem por serviços meritórios e virtudes cívicas, conforme informações do site do Ministério das Relações Exteriores.

Para que o profissional pudesse ser agraciado com a honraria, seu nome e seu trabalho foram aprovados em todas as instâncias do Conselho da Ordem do Rio Branco.

Paulo Coelho Machado Neto é um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, e sua cozinha tem por base os sabores da sua terra natal, o Mato Grosso do Sul, com o desenvolvimento de receitas que utilizam elementos regionais, valorizam e ajudam a divulgar a gastronomia sul-mato-grossense há pelo menos 15 anos.

Entretanto, o chef demonstra um espírito de colaboratividade e coletividade no que tange ao recebimento da láurea. “Eu fiquei muito honrado, e eu falo: não é um prêmio meu, é um prêmio nosso! É um prêmio da comunidade gastronômica, das pessoas que fazem esse trabalho, é um reconhecimento nacional, né? Muito legal!”

Perguntado sobre ter imaginado, no início da carreira, receber algo do tipo, ele dispara: “Eu nunca imaginei, e eu vou te falar que eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, dos diplomatas, dos embaixadores, eu sempre quis ser diplomata, é uma coisa que estava na minha lista, no meu “wishlist”, conta.

Vindo de uma família que tem várias figuras políticas importantes da história de Campo Grande e de MS, Paulo afirma que jamais imaginou chegar ao Itamaraty por meio da gastronomia. “Eu nunca prestei concurso para isso (Instituto Rio Branco), achava muito difícil. Sou formado em direito, meu avô era historiador, pesquisador, a minha família tem esse veio político, tenho tios que já foram governadores, senadores, meu bisavô foi prefeito de Campo Grande, eu sempre achei muito interessante esse universo, mas na prática, eu acabei entrando de cabeça em uma outra paixão minha, que é a gastronomia. Mas eu nunca imaginei que a gastronomia fosse me levar de encontro a esse tema que eu sempre gostei, que é o Itamaraty”.

Além disso, o chef desenvolve, ainda, vários projetos relacionados à pesquisa gastronômica, inclusive, em parceria com o Itamaraty. “Há mais ou menos 15 anos, eu comecei a fazer os Festivais de Cozinha Brasileira por meio de um projeto que eu enviei ao Itamaraty. Eles gostaram, aprovaram, foi um sucesso, o primeiro evento desse tipo que eu fiz foi no Quênia, em 2008 ou 2009, se não me engano, e depois disso, eles mesmos mandam uma comunicação para Brasília, e outros diplomatas passaram a me convidar anualmente para eventos desse tipo e, até hoje, são mais de 15 países que eu já fui por causa desse festival e, como eu adoro viajar e conhecer culturas, é um sonho se realizando”.

Quando perguntado sobre as expectativas e o coração nas 24 horas que antecedem a outorga da condecoração, Paulo se diz emocionado. “Eu estou muito emocionado. No fim de semana fui ficando mais pensativo sobre isso, e ontem, assistindo ao jogo lindo e maravilhoso do Brasil, no primeiro gol, eu já comecei a chorar. Aquela emoção daquele gol, daqueles meninos jovens, ali, trabalhando por aquilo, veio de encontro com a emoção que eu tenho hoje, é um sentimento de estar no caminho certo e também de exemplo para futuras gerações que venham trabalhando com gastronomia. Eu tenho muito contato com alunos de gastronomia. Na semana passada eu estive na UCDB, participando de um júri de pratos que os jovens fizeram lá, foi muito bonito, eu conheci novas coisas, então, esse é o sentimento: de muita emoção, uma emoção muito boa”, finaliza.

Paulo recebeu recentemente o Colar do Mérito Pantaneiro do Governo do Mato Grosso do Sul, está à frente do projeto da Rota Gastronômica Pantaneira e, em 2023, deve estrear o programa Food Safari na televisão brasileira.

Além do chef Paulo Machado, será agraciada com a mesma comenda a chef Morena Leite, que é presidente do Instituto Capim Santo e também integra o projeto “ Brasil em Sabores”.

Esta condecoração é muito importante para a gastronomia brasileira, principalmente porque neste momento existem muitas ações que estão sendo realizadas para a divulgação e promoção dos sabores, dos ingredientes e da cozinha brasileira.

Brasil em Sabores

No Projeto Brasil em Sabores, a intenção é trabalhar a cozinha brasileira nas mais de 100 embaixadas brasileiras no mundo, e são nomeados cinco chefs de cozinha, de cinco regiões brasileiras que promovem a nossa culinária nos cinco continentes.

Cada um nomeia um pupilo que fica dois meses em algumas embaixadas selecionadas. A ideia é que cada Embaixador convide um representante de cada estado e que se tenha uma teia com mais de 200 cozinheiros de todos os estados brasileiros.

Ordem do Rio Branco

A Ordem de Rio Branco é uma condecoração oferecida pelo Governo do Brasil para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção, que pode ser conferida a pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, além de militares.

Foi criada em 1963 pelo Presidente da República João Goulart e existem os seguintes graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, e geralmente é concedida no dia 20 de abril (Dia do Diplomata, data de nascimento do Barão do Rio Branco) em Brasília, no Distrito Federal.

Redes sociais – O chef Paulo Machado pode ser encontrado nas redes sociais como: @chefpaulomachado; @ institutopaulomachado; @foodsafaris.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado de MS.

