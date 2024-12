“Chapeuzinho Cor-de-Rosa no Pantanal” é um passeio poético pela cultura do estado

Lançamento de Livro será realizado nessa sexta-feira no Sweet Café e Confeitaria

Nesta sexta-feira (20), a partir das 18h30, a Sweet Café e Confeitaria, em Campo Grande/MS, será palco do lançamento do livro “Chapeuzinho Cor-de-Rosa no Pantanal”, de Eloir Matos dos Santos, um passeio poético pelas riquezas do Pantanal e suas diversas representações culturais e naturais.

A obra é uma verdadeira celebração da terra, dos animais e das tradições do Pantanal, misturando versos e ilustrações para proporcionar ao leitor uma experiência de identificação com a própria cultura local. A poesia de Eloir Matos dos Santos se conecta profundamente com as paisagens e os seres que habitam esse bioma único, promovendo uma reflexão sobre a diversidade e a beleza do Mato Grosso do Sul.

Eloir, que é natural de Capanema/PR e radicada em Campo Grande/MS, é pedagoga e pós-graduada em Reengenharia de Projetos Educacionais. Além de escritora, ela é professora dos anos iniciais na rede municipal de ensino de Campo Grande, onde exerce seu trabalho com dedicação. Sua obra reflete não apenas a sua paixão pela educação, mas também o seu amor pelo Pantanal e pela cultura local.

O evento será uma excelente oportunidade para os amantes da literatura e da cultura pantaneira se encontrarem e celebrarem a arte poética. O lançamento contará com a presença da autora e será uma noite de troca de ideias, discussões e claro, muito sabor, no aconchego do Sweet Café e Confeitaria.

O livro Chapeuzinho Cor-de-Rosa no Pantanal é um convite a redescobrir o Pantanal por meio dos olhos poéticos de Eloir, com ilustrações e versos que encantam e educam, valorizando a herança cultural e ambiental de uma das regiões mais ricas e fascinantes do Brasil.

Serviço

O lançamento do livro Chapeuzinho Cor-de-Rosa no Pantanal de Eloir Matos dos Santos acontecerá amanhã, sexta-feira (20), das 18h30min às 21h30min, no Sweet Café e Confeitaria, localizado na Rua Catumbi, 159, Jardim Bela Vista, em Campo Grande/MS.

Amanda Ferreira