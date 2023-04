Cesar Menotti e Fabiano abrem shows da Expo Grande 2023

Para quem curte os shows da exposição agropecuária da Capital, os irmãos Cesar Menotti e Fabiano serão os primeiros a se apresentarem ao longo dos próximos dias de exposição.

Nesta edição segundo o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, os shows deste ano terminarão mais cedo, por volta da meia-noite, para amenizar o impacto sonoro causado pelo som alto, iniciativa que já foi garantida por decisão judicial. Ele também confirmou que os shows terão portões separados da feira, o que não impede que quem venha para os shows também visite a feira.

A expectativa é atrair um público e 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da Expogrande. Além dos shows, o evento terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.

Confira a programação:

13/04 – Cesár Menotti e Fabiano

14/04 – Maiara e Maraisa / Ana Castela

15/04 – Diego e Victor Hugo / Alok

20/04 – Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/04 – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/04 – Luan Santana / Gustavo Mioto

E aos amantes de leilões o primeiro que abre no dia 13 de abril será a partir das 20 horas, o Leilão Virtual de Corte Acrissul, no tatersal de elite 1, organizado pela Leiloboi, com transmissão on line pelo Youtube Rural play, site e aplicativo Leiloboi. As inscrições estão abertas, pelos telefones (67) 3332-4113 e (67) 99922-5257.

Com informações:Carolina Rampi

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.