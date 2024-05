Castelo inflável gigante chega na Capital em estacionamento de shopping

“The Kingdom Park” é atração para crianças e adultos, e já esteve em Três Lagoas e São Paulo

O ‘The Kingdom Park’, parque de diversões inflável, está em Campo Grande para garantir a diversão de toda a família nesta semana. Com 675 metros quadrados, divididos entre enormes escorregadores, estruturas de escalada e pistas de obstáculos, tudo em formato de castelo, o parque está no estacionamento do shopping, no bairro Jóquei Club.

Conforme a gerente de marketing do shopping, Anna Carolina Boaretto, é a primeira vez dessa atração em Campo Grande. “É um dos maiores infláveis da América Latina. Anteriormente ele estava em shopping em Três Lagoas, e a cidade amou. Diferente daqui, todos que passavam na frente do shopping já conseguiam ver o castelo, logo na entrada, foi um sucesso. A expectativa de público para a Capital é três vezes maior do que foi em Três Lagoas”, explicou ao jornal O Estado.

Ainda segundo a gerente, o espaço é amplo, mas para manter a segurança, 50 pessoas entram de cada vez. “Há monitores dentro e fora do brinquedo, mas o brinquedo não tem riscos, e a quantidade de monitores depende do número de visitantes”.

Para a influencer e jornalista, Glória Maria, que a atração chama a atenção dos adultos, que podem ‘voltar’ a serem crianças. “Eu to com muita expectativa para entrar, porque muitas vezes a gente, como adulto, não tem essa oportunidade; às vezes, vamos no shopping e vê aqueles castelos, piscina de bolinhas, queremos até uma criança para poder entrar junto! Mas agora chegou o meu momento, esto muito animada. Após adulta nunca mais entrei em um desse”.

Já Hevellyn Tinoco Martins, destacou como o brinquedo aparenta ser seguro para os pequenos, e que iria curtir atração com o filho. “As crianças vão adorar, estava faltando uma atração dessas em Campo Grande para os pequenos. Ele está animado, querendo muito vir logo. Vi que tem muitos monitores, teve todo cuidado para as crianças entrarem, para ser um espaço para a família. E da para adulto entrar também”.

Regras

Os ingressos custam R$ 49,90, para sessões de 30 minutos, das 16h30 às 21h30. Crianças de zero a cinco anos pagam normalmente o ingresso, porém devem estar obrigatoriamente acompanhados de um responsável maior de 18 anos, que poderá ingressar no brinquedo gratuitamente. Já crianças de seis a 12 anos poderão entrar sozinhas na atração, porém o responsável deverá aguardá-las do lado fora do castelo, ou comprar um ingresso para acompanhá-la dentro do brinquedo. Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e PCDs (Pessoa com Deficiência) têm 50% de desconto no valor dos ingressos.

Para quem for curtir a atração, é preciso seguir algumas regras: é obrigatório entrar no brinquedo de meias, proibido entrar com comidas e bebidas, objetos cortantes, animais, e, para os mais animados, é proibido fazer cambalhotas e piruetas.

Serviço:

O castelo inflável “The Kingdom Park” está no estacionamento do shopping no bairro Jóquei Club, com entrada/saída pela Rua Japão. É possível chegar até lá pela Praça de Alimentação (saída próxima à Subway) ou pela Riachuelo. O horário de funcionamento é das 16h às 22h, de segunda a domingo. A atração fica na Capital até o dia 24 de junho. Ingressos podem ser adquiridos no local ou por meio do site thekingdompark.com.br.

Por Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.