Casa do Papai Noel na Praça Ary Coelho encanta e vira marco histórico

Pela primeira vez na história de Campo Grande, a tradicional Casa do Papai Noel foi montada na Praça Ary Coelho, no coração da cidade. O espaço, que integra a programação do “Natal dos Sonhos”, vem encantando moradores e turistas com uma experiência sensorial única que reforça a magia do Natal.

Logo na entrada da casa, o público é recepcionado por aromas adocicados que remetem às festas natalinas. O passeio continua pelos cômodos decorados com detalhes que despertam emoções, até chegar à sala principal, onde o Papai Noel aguarda, sentado, para tirar fotos com os visitantes.

O encantamento é unânime entre quem passa pelo local. Tiago Monteiro, de 48 anos, foi com a família conhecer a casa e ficou impressionado.

“Moro no Carandá Bosque e achei a Casa do Papai Noel super bem-feita. Meus dois filhos adoraram a visitação.”

Já Íris Moraes, de 33 anos, atravessou a cidade para viver esse momento especial no centro da Capital.

“Fiquei impressionada com o capricho e com a beleza. Vim com a minha mãe, com minhas duas filhas e meu esposo.”

Para quem visita Campo Grande vindo do interior, a nova configuração da Praça Ary Coelho também surpreende. Odervan de Oliveira, morador de São Gabriel do Oeste, contou que sua percepção do espaço mudou completamente.

“Para nós, que viemos de fora, é uma visão muito melhorada do que eu me lembrava da Praça Ary Coelho. Tudo está melhor, toda reformada e repaginada. A Casa é um momento especial, principalmente para as crianças.”

Com o chafariz restaurado, iluminação especial e atrações diárias, a Praça Ary Coelho se consolidou como um dos principais pontos de encontro durante o “Natal dos Sonhos”. A programação segue até o dia 31 de dezembro e inclui apresentações musicais, feira de artesanato e outras surpresas natalinas espalhadas pela cidade.