Casa do Artesão realiza campanha natalina para valorizar o artesanato de MS

Objetivo é valorizar o artesanato regional e incentivar a população a presentear com peças regionais

A Casa do Artesão, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, lançou uma campanha especial para o Natal com o objetivo de valorizar o artesanato regional e incentivar a população a presentear com peças exclusivas confeccionadas por artesãos locais.

Eliane Torres, coordenadora da Casa do Artesão, convida a população a conhecer as opções disponíveis. “Neste Natal, presenteie com o melhor do artesanato regional do nosso estado. A Casa do Artesão está cheia de novidades para você. São peças exclusivas, feitas com todo o amor e capricho pelos nossos artesãos. Cada produto tem seu charme e encantamento. É a valorização, é cultura, é arte. Venha se encantar com nossa Casa. Estamos te esperando”.

A ceramista Elizabeth Marques, uma das expositoras da Casa, compartilha sua paixão pela modelagem em cerâmica, destacando a inspiração na fauna e flora do Pantanal. Com mais de 45 anos de experiência, ela enfatiza a singularidade de suas obras. “Minhas peças são inspiradas na natureza, no Pantanal. Tanto a minha Nossa Senhora quanto o São Francisco trazem elementos como a onça e a arara. Meu foco é retratar a nossa natureza. Convido todos a visitarem a Casa do Artesão e descobrirem muitas coisas belas para presentear neste Natal. É a alma de Mato Grosso do Sul”.

Cláudia Castelão, artesã há mais de 20 anos, utiliza uma técnica exclusiva de laminação em madeira, com reaproveitamento e sustentabilidade. “Minha inspiração vem de uma história pantaneira sobre a força do amor. A madeira traz a resistência, a brisa a suavidade, e as águas pantaneiras moldam as pétalas. Na Casa do Artesão, você encontra amor, carinho e exclusividade em cada produto”, afirma.

O mestre artesão Cleber Ferreira de Brito, especializado em esculturas de onças pintadas, também destaca a inspiração na natureza. “Nosso material é a argila, e usamos a técnica de modelagem. As esculturas são baseadas nos movimentos das onças na natureza. Um presente único para quem você mais ama”, convida.

Jaciara Almeida Palermo, que trabalha com materiais diversos como biscuit, cerâmica, madeira, licores e palha, também exalta a variedade de produtos da Casa. “Convido todos os campo-grandenses e turistas a conhecerem o melhor do artesanato sul-mato-grossense. Nosso trabalho traz a essência da fauna e flora da região para alegrar o Natal de todos”.

Leslie Bassi, artesã há mais de duas décadas, utiliza argila de Rio Verde para criar bonecas e vasos que celebram a cultura indígena. “Minha técnica é a modelagem, e eu retrato a rica cultura indígena em cada obra. Venha à Casa do Artesão e descubra nossa história e identidade cultural”.

Serviço: A Casa do Artesão está localizada na Avenida Calógeras, 2050 – Centro, em Campo Grande (MS). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3383-2633.

Da redação