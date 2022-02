Carnaval tem programação especial para crianças e pets em shoppings da Capital

Com objetivo de animar o Carnaval das famílias campo-grandenses, o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio) e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo), em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande, prepararam uma programação variada e gratuita que contempla de crianças a pets.

Desde 2020, a tradicional Folia no Bosque, estava suspensa devido a pandemia da COVID-19. A iniciativa tem o intuito de celebrar o Carnaval trazendo diversão às famílias, com um evento infantil que também oferece atrações voltadas aos bichinhos de estimação.

A programação no Bosque inicia neste sábado (26) e segue até 1º de março, das 14 às 18 horas, no primeiro piso próximo à loja Constance. Vale ressaltar que o uso de máscaras é obrigatório para todos. Até o dia 27 de fevereiro, o Bosque dos Ipês será ponto de vacinação contra a COVID-19, disponibilizando a vacina a todos os foliões.

No Shopping Campo Grande, todos os dias o público infantil poderá participar de brincadeiras de colorir (das 15h às 20h), oficinas de pintura e cabelo colorido (das 15h30 às 19h30), desfile de fantasia infantil e show do personagem Pudim às 17h. Também haverá um trenzinho elétrico saindo de hora em hora.

No sábado e segunda, das 15h às 20h, será realizada a oficina de máscaras para as crianças. Os pets também terão espaço na programação, com desfile no domingo às 16h. No dia 27 haverá a oficina de colar havaiano para completar a fantasia de carnaval. Na terça, último dia de evento, será ofertada uma oficina de chocalho.

Confira a programação no Bosque dos Ipês:

Sábado (26)

14h às 18h – Oficina infantil de personalização de máscara carnavalesca e máscara contra covid-19, feitas especialmente pelas crianças;

15h às 16h30 – Trupe Guavira com o melhor do Carnavalzinho;

15h às 18h – Pinturinha facial de princesas, fadas, gatinhos, ursos, coelhos e super-heróis;

16h30 às 18h – Desfile de fantasias Kids.

Domingo (27)

14h às 18h – Oficina infantil de personalização de máscara carnavalesca e máscara contra covid-19, feitas especialmente pelas crianças;

15h às 16h30 – Trupe Guavira com o melhor do Carnavalzinho;

15h às 18h – Pinturinha facial de princesas, fadas, gatinhos, ursos, coelhos e super-heróis;

16h30 às 18h – Desfile de fantasias Kids.

Segunda-feira (28)

14h às 18h – Oficina infantil de personalização de máscaras carnavalescas e balangandãs, feita especialmente pelas crianças;

15h às 16h30 – Trupe Guavira com o melhor do Carnavalzinho;

15h às 18h – Pinturinha facial de princesas, fadas, gatinhos, ursos, coelhos e super-heróis;

16h30 às 18h – Concurso de fantasias Kids.

01/02/2022

Terça-feira (1)

14h às 18h – Oficina infantil de personalização de máscaras carnavalesca e balangandã, feita especialmente pelas crianças;

15h às 16h30 – Trupe Guavira com o melhor do Carnavalzinho;

15h às 18h – Pinturinha facial de princesas, fadas, gatinhos, ursos, coelhos e super-heróis;

16h30 às 18h – Concurso de fantasias Pet.

As oficinas são destinadas a crianças de 4 a 12 anos e as inscrições são gratuitas. Durante todo o evento, um DJ vai animar a programação. O local será todo decorado e terá pontos

