Carnaval em Campo Grande tem blocos de rua, matinês em clubes e no shopping

Prefeitura suspende ‘Carnaval em Família’ na Cidade do Natal até definir um calendário de eventos

No fim de semana que passou alguns blocos já desfilaram e começaram a fazer a alegria de centenas de foliões. O esquenta do Cordão Valu, nesse domingo (12), por exemplo, teve matinê para a criançada, seguida de programação para os adultos e, até, batizado de um novo bloco da Capital, o “Farofa com Dendê”. Também foi a vez do bloco “As Depravadas”, do Calcinha Molhada”, do Cordão Valu e do bloco da Capivara Blasé botarem a fantasia em jogo, animando a manhã, tarde e noite de sábado (11) e a tarde e noite de domingo (12) de quem estava com saudade do carnaval.

Para Vítor Samúdio, representante do Capivara Blasé, os esquentas têm sido um termômetro. “Eu acho que [o esquenta] é o indicativo sobre o carnaval, tem enchido. Em todos os nossos esquentas as pessoas estão animadas, elas estão com vontade de pular o carnaval”, comenta. Samúdio acredita que as festividades este ano serão fortes e intensas. “E eu acho que o carnaval este ano vai ser um carnaval muito potente, com comparecimento das pessoas assim realmente em massa, de uma forma muito intensa. Eu acredito também que seja por conta desses dois anos sem carnaval na rua”, pontua.

Para ele, as pessoas querem extravasar o que foi a tensão do período pandêmico. “As pessoas estão com vontade, elas querem extravasar um pouco, brincar, pular, dançar, ir para a rua, e eu acho que o carnaval é um dos únicos momentos do ano em que as pessoas vão para a rua. Vão para a rua, brincar, se encontrar, se reencontrar, e então, eu acho que o carnaval promete coisas boas esse ano, e os pré-carnavais, na verdade vêm demonstrando isso também. Essa vontade das pessoas e a disponibilidade delas de brincar essa cultura popular tão importante para o Brasil, que é o carnaval”, conclui.

No fim de semana anterior, houve esquentas dos dois principais blocos carnavalescos da Capital. No sábado (4), o Cordão Valu, que reuniu foliões de todas idades no Horto Florestal, e o Bloco Capivara Blasé, no bairro Amambaí.

Para este ano, devem desfilar dez blocos da Capital, sendo eles o Bonde das Sereias; Evoé Baco; Subaqueira; FaroFolia; Farofa com Dendê; Devassa; Cordão Valu; Bloco Capivara Blasé; Bloco Calcinha Molhada e Bloco Sujo dos Rockers. Os organizadores estimam que pelo menos 60 mil pessoas passem pelos blocos neste carnaval.

Batizado

No último esquenta do Cordão Valu houve, ainda, o “batizado” do novo bloco carnavalesco de Campo Grande, chamado de Farofa com Dendê, que deve sair também na Esplanada, da Praça da Maria-Fumaça. O grupo nasceu do Movimento Negro Unificado e tem como mote a luta contra o racismo. “Entendemos que a luta antirracista deve ser a luta de todos nós, por isso brancos, pretos, indígenas, todos são muito bem vindos para somar com nosso movimento e promover igualdade racial na nossa Capital”, afirma Tabata Camila Pereira, representante do bloco.

Shopping

O Shopping Norte Sul Plaza teve um esquenta um pouco diferente, com desfile do Carnaval Cultural de Corumbá nos arredores do centro comercial, de forma gratuita. Segundo informações da assessoria, “o shopping estava bem cheio, mas não teve a mesma dinâmica do ‘bailinho’”, que está previsto para o próximo fim de semana de carnaval.

Clubes

Para 2023, o único clube que sinalizou positivamente com baile de carnaval foi o Estoril, que, além da já tradicional matinê para os baixinhos, terá também uma noite com baile de carnaval para os adultos. “Estamos com expectativas muito boas, vai ser o primeiro ano totalmente sem pandemia. Vimos a animação do pessoal já no réveillon, que lotou o Clube Estoril, e esperamos que o mesmo ocorra com o carnaval deste ano”, afirma o produtor Thiago Coutinho.

‘Carnaval da Família’ cancelado

Na semana passada, a Prefeitura de Campo Grande havia anunciado que faria adaptações na Cidade do Natal, para que se tornasse a Cidade do Carnaval e fosse o local de festa para um público mais de família com crianças, o “Carnaval em Família”. Entretanto, agora, a prefeitura decidiu suspender o “Carnaval em Família” até que seja definido um calendário de eventos.

Mesmo assim, a programação restante, com o desfile dos blocos na Esplanada Ferroviária, bem como os desfiles das escolas de samba na Praça do Papa, seguem firmes e fortes. Os desfiles estão programados para segunda (21) e terça (22).

Em nota oficial, a informação divulgada é de que “a prefeitura decidiu não realizar qualquer evento na Cidade do Natal até que a comissão encarregada de organizar a gestão do local defina um calendário de eventos”. A nota segue afirmando que o que estava programado segue normalmente e que a Capital terá, para este ano, o desfile de blocos, cordões e escolas de samba. “A Prefeitura contribuirá com o apoio necessário para o evento, com profissionais e serviços à Lienca (Liga das Escolas de Samba) e aos organizadores dos blocos de Campo Grande, para a realização da festividade.” A nota ainda discorre sobre como se dará o apoio em termos de estrutura. “Além da estrutura para o fechamento das ruas, a prefeitura apoia os blocos com a parceria da Agetran, da Guarda Civil Metropolitana, banheiros químicos e equipamentos de som e palco.”

Ao todo, em 2023 serão nove blocos distribuídos em vários pontos da cidade, inclusive na Esplanada Ferroviária. A estimativa, segundo os organizadores, é de que pelo menos 60 mil pessoas passem pelos blocos neste carnaval.

Já os desfiles serão realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro, na Praça do Papa (Vila Sobrinho). Neste ano, oito escolas desfilam na Capital, sendo que apenas sete serão julgadas:

G.R.E.S. Unidos do Bairro Cruzeiro

Samba-enredo: Per FuMum, A essência que me seduz.

G.R.E.S. Vila Carvalho

Samba-enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só.

Herdeiros do Samba

(abre o carnaval, mas não concorre). Samba-enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação.

G.R.E.S. Cinderela

Samba-enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão.

G.R.E.S. Deixa Falar

Samba-enredo: Carnavalis

G.R.E.S. Igrejinha

Samba-enredo: Uni-Duni- -Tê. A Igrejinha vem brincar com você.

G.R.E.S. Unidos do Aero Rancho

Samba-enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.

G.R.E.S. Catedráticos do Samba

Samba-enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval.

