Carnaval de Corumbá terá programação oficial nesta sexta-feira

Programação oficial do Carnaval 2022 de Corumbá já tem data marcada, nesta sexta-feira (1) o ato de governo começa às 10h, na praça Generoso Ponce. Logo em seguida, será eleita a Corte de Momo da maior festa popular do Centro-Oeste Brasileiro.

O chefe do Executivo municipal enfatizou sobre a importância do evento. “O Carnaval é um investimento fundamental para o município, é a maior festa popular do Centro-Oeste brasileiro. Sabemos da importância para a geração de emprego, geração de renda e o fomento para a nossa economia. Gera em torno de R$ 15 milhões em sete, oito dias e gera, em média, 5 mil empregos, de forma direta e indireta. O Carnaval movimenta todos os setores da nossa economia.”

Corte de Momo

Após o lançamento da programação oficial do Carnaval 2022 de Corumbá, a festa continua com a eleição da Corte de Momo que vai comandar a folia pantaneira. São nove candidatas ao posto de Rainha e cinco a Rei Momo. Entre os homens, disputam a coroa: Igor Wagner, Cid Silveira, Kevin Constantino, Jota Cortez e Everton Moraes.

Pelo posto de Rainha e Princesas, a disputa será entre: Cinthia Ajala, Josielly Silva, Vanessa Carvalho, Jack Souzah, Fátima Sampaio, Tatiana Campos, Vanessa Cavassa, Lú Castro e Geisi Matias. A Coroação da Corte de Momo eleita será realizada no mesmo dia, logo após o resultado divulgado pela comissão julgadora.

A premiação para os vencedores será a seguinte: Rei Momo R$ 2.000,00 (dois mil reais); Rainha da Corte de Momo R$ 2.000,00 (dois mil reais);Princesas da Corte de Momo R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais) cada uma. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do Carnaval 2022.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.