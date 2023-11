Cardápio da primeira classe do Titanic é leiloado por mais de R$ 500 mil

Um menu raro do restaurante de primeira classe do Titanic foi vendido em um leilão da Henry Aldridge and Son Ltd, no último fim de semana, por 83 mil libras esterlinas – cerca de R$ 500 mil. Datado de 11 de abril de 1912, o cardápio mostra os pratos oferecidos três dias antes do transatlântico atingir um iceberg e afundar no Oceano Atlântico.

Manchado de água e com algumas das letras parcialmente apagadas, o menu foi encontrado no início deste ano entre os pertences pessoais de Len Stephenson, um historiador canadense que vivia na Nova Escócia. O cardápio foi identificado pela família do historiador, que morreu em 2017, escondido em um álbum de fotos dos anos 1960.

O menu recuperado detalha a gastronomia de alto padrão experimentada pelos passageiros da primeira classe no primeiro dia da viagem. Entre os itens estão ostras frescas, cordeiro primavera com molho de hortelã, filet mignon à la Victoria, creme de aspargos. Em relação às sobremesas, foram servidos torta de damasco e sorvete francês.

A Henry Aldridge and Son Ltd é responsável por diversos leilões de itens do Titanic. Em abril deste ano, por exemplo, a companhia vendeu, por 195 mil libras, o projeto do transatlântico usado durante o inquérito sobre o naufrágio. No fim do ano passado, um relógio de bolso pertencente a um funcionário dos correios que estava a bordo do navio foi leiloado por 98 mil libras.

O RMS Titanic foi construído para ser o navio mais luxuoso e seguro da época. A embarcação, no entanto, naufragou na madrugada de 15 de abril de 1912, três dias após partir na viagem inaugural. A tragédia aconteceu depois do navio colidir com um iceberg e, como possuía botes apenas para metade dos passageiros, resultou na morte de 1,5 mil pessoas.

Com informações do SBT News.

