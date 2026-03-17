Capital vive contagem regressiva histórica: show do Guns N’ Roses já ultrapassa 30 mil ingressos vendidos

Capacidade estimada é de 40 mil pessoas no dia o evento

A capital sul-mato-grossense está prestes a viver uma das noites mais marcantes da sua história cultural. O show do Guns N’ Roses, marcado para 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, já ultrapassou a marca de 30 mil ingressos vendidos, aproximando-se rapidamente da capacidade máxima do espaço, estimada em 40 mil pessoas.

O ritmo das vendas reforça o impacto do evento e confirma o que já se desenhava desde o anúncio oficial: Campo Grande entrou definitivamente na rota das grandes turnês internacionais. Quando os ingressos foram liberados, mais de 20 mil entradas foram vendidas em apenas uma hora, sinalizando que o público aguardava ansiosamente por um espetáculo desse porte na Capital Morena.

Agora, com a marca de 30 mil ingressos ultrapassada, o evento caminha para lotação histórica, consolidando-se como um dos maiores já realizados na cidade.

A mobilização em torno do show já ultrapassou as fronteiras de Mato Grosso do Sul. A organização confirma que excursões estão sendo organizadas a partir de diversos estados brasileiros, além da presença confirmada de fãs vindos de países vizinhos da América do Sul, atraídos pela oportunidade de assistir à lendária banda em Campo Grande.

A expectativa é que a cidade receba um grande fluxo de visitantes durante o período do evento, movimentando hotéis, bares, restaurantes, transporte e diversos setores da economia local.

Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o Guns N’ Roses traz para Campo Grande a turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, com um repertório que atravessa gerações e inclui clássicos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain.

Para completar a noite histórica, a abertura do show ficará por conta da banda brasileira Raimundos, que promete aquecer o público com a energia do rock nacional e sucessos que marcaram diferentes gerações.

Com a proximidade do evento e a forte procura registrada desde o início das vendas, a organização alerta que os ingressos restantes são limitados. As entradas seguem disponíveis online, pelo site oficial da bilheteria digital, e também no ponto de venda físico no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques destinados à venda presencial.

Se o ritmo continuar como nas últimas semanas, Campo Grande pode atingir lotação máxima nos próximos dias, transformando o Autódromo Orlando Moura no maior palco do rock já montado na história da cidade.

No dia 9 de abril, quando as luzes se acenderem e os primeiros acordes ecoarem, uma coisa já está certa: Campo Grande não será apenas sede de um show — será o centro do rock mundial por uma noite.

Serviço: O show do Guns N’ Roses em Campo Grande será no dia 9 de abril, no Autódromo Internacional Orlando Moura. Ingressos podem ser adquiridos de forma digital ou no Shopping Bosque dos Ipês.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram