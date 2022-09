Capital terá workshop e espetáculo Vis Motrix

A companhia de dança alemã CocoonDance traz para Campo Grande na sexta-feira (9) duas atrações: um workshop e a apresentação do espetáculo Vis Motrix. O workshop será realizado na sexta-feira (09), às 10h, no Espaço de dança Selma Azambuja. Já o espetáculo Vis Motrix, será apresentado a partir das 19h, no Teatro Glauce Rocha, com entrada gratuita.

Com o workshop a CocoonDance Company apresenta a sua linguagem de movimento e a sua forma de trabalhar e convida todos os interessados entre os 16 e os 66 anos, independentemente da experiência anterior em dança, a um treino físico e intercâmbio criativo. As inscrições para o workshop podem ser feitar pelo link: https://forms.gle/SovsYuQeUw77Rbz88

O espetáculo Vis Motrix cria elementos fascinantes para o público. Os dançarinos se movem pelo espaço recriando uma mistura de ser humano e máquina. A coreografia inicialmente se inspirou em um intercâmbio com o movimento não acadêmico de Parkour. O Vis Motrix começou com um workshop e posteriormente uma pesquisa independente sobre as técnicas (dominadas pelos homens) de “quebrar” e “krumping”; modificar e transformar esses estilos de dança de rua no que diz respeito às energias e impulsos híbridos e pós-humanos.

COCOONDANCE COMPANY

Fundada em 2000 pela coreógrafa Rafaële Giovanola e pelo dramaturgo Rainald En-draß por ocasião de um convite para o Festival OFF Avignon, a companhia CocoonDance está sediada no Theatre im Ballsaal, em Bonn, e no Théâtre du Crochetan em Monthey.

No Theater im Ballsaal Bonn, a companhia apresentou e dirigiu a sessão de dança no Teatro Independente, financiado institucionalmente desde 2004. Após uma residência de três anos (2016-2019) no Théâtre du Crochetan dentro da residência TRIENNALE financiamento do Cantão de Valais (ThéâtrePro-VS Valais, Conseil de la Culture État du Valais, Loterie Suisse Romande), CocoonDance é organização associada desde 2020 e também atua como consultor do programa de dança do Théâtre du Crochetan, além de participar da elaboração do programa de educação em dança em Monthey e Valais.

SERVIÇO

09/09/22 – Espetáculo Vis Motrix, da Cocoondance Company (AL) no Teatro Glauce Rocha, às 19h, entrada gratuita (chegar com 1 hora de antecedência).