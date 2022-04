Capital terá agenda cultural gratuita nesse final de semana

Abril chegou com tudo para os campo-grandenses, com aquele tempo bem fresquinho e com alguns aguaceiros pela Capital. Mas, o mês também começa com um agenda cultural bem divertida e animada para alegrar o final de semana de quem curti alguns momentos culturais com os filhos, família, amigos, etc. O Estado Online vai deixar algumas dicas de eventos para todos os gostos.

O primeiro dia do mês vai começar com o “Abril Indígena” que acontece hoje, às 19h, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, com a exposição “Povos Originários”, com séries de retratos em acrílico sobre tela, pinturas do artista visual Ghva Maurício, que pesquisa há décadas os povos indígenas brasileiros.

Para quem gosta de um bom bate papo tem encontro de mulheres potentes que se destacam na literatura, cinema e música no Mato Grosso do Sul. O encontro vai acontecer no SESC Cultura, na avenida Afonso Pena, n° 2270, entrada gratuita.

No domingo (03) o evento vai ser “Jazz na Lagoa”, com os músicos Adriel Santos, Gabriel de Andrade e Gabriel Basso. O palco será na Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes, a partir das 17h30, com entrada franca.

O domingo também vai contar com bastante espetáculo “Uma moça da cidade” do grupo de teatro Fulano de Tal, que fica na rua Rui Barbosa, 3099, às 29h. A peça vai contar a saga de uma jovem do interior que se aventura na cidade grande em busca de liberdade, sonhos, loucuras e amore. A Bilheteria é em forma de contribuição espontânea para ajudar o grupo de teatro.