Capital sob olhar de Fabrício Martins se torna exposição

A Capital morena serviu de “modelo”, para obras lindas desenhadas pelo jovem artista que se inspirou na rotina da Capital com “sotaque” interiorano que encanta quem a visita.

O artista visual Fabricio Martins abre sua exposição “Campão em Aquarela” no dia primeiro de agosto, a partir das 20h, na cervejaria Eden Beer, que fica na Av. Mato Grosso, 68. A exposição terá 10 telas em homenagem ao aniversário da capital, que em agosto completa 124 anos.

A mostra é resultado das andanças do artista pela cidade e retrata pontos turísticos e locais conhecidos, sob a ótica de Fabrício, “nossa cidade tem locais bem interessantes e eu quis retratá-los com o meu olhar, como um espectador no meio da multidão”.

Fabricio desenha profissionalmente há dois anos, inicialmente com pintura digital e então enfrentou o desafio de desenhar a mão livre, primeiro com marcadores e depois partindo pra aquarela, onde se encontrou, hoje domina várias técnicas e então por meio de seu conhecimento começou a fazer variadas telas e escolheu Campo Grande como sua inspiração para a primeira exposição.

A exposição que mostrará locais como a Casa do Artesão, Hotel Gaspar, Morada dos Baís entre outros pontos da cidade, de uma maneira mais personificada, estará nas paredes da cervejaria Eden Beer até o dia 31 de agosto, a entrada é gratuita. Para ver mais obras do artista acesse o Instagram @thebearded.arte .

Serviço

Exposição Campão em Aquarela

01 de agosto, 20h

Cervejaria Eden Beer – Av Mato Grosso, 68

Entrada Gratuita

