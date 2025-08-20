Capital sedia a 1ª Bienal do Livro de MS e lança concursos literários para estudantes e autores

Evento promove formação de leitores e homenageia professores da rede pública

Mato Grosso do Sul ganha cada vez mais destaque no cenário literário nacional e se firma como uma das novas fronteiras da produção cultural brasileira. Campo Grande, será palco da “Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul”, que acontece de 4 a 12 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento, além de reunir autores, editoras e leitores, lança nesta sexta-feira (15) duas importantes iniciativas de fomento à literatura local: o “Concurso Literário Bienal Pantanal 2025”, voltado para estudantes da rede pública, e o “Prêmio Tuiuiú de Literatura”, destinado a escritores sul-mato-grossenses.

O concurso estudantil contempla alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual, que poderão participar em quatro modalidades: Crônica, Conto, Poesia e História em Quadrinhos. A seleção resultará na publicação de um livro com até 40 obras, dez de cada categoria por nível de ensino, além de certificados para os estudantes escolhidos e seus professores orientadores. A iniciativa busca valorizar o olhar jovem sobre a literatura e incentivar a formação de novos talentos no estado.

O Prêmio Tuiuiú de Literatura está com inscrições abertas até 15 de setembro, pelo site www.bienalpantanal.com.br. Podem participar autores nascidos ou residentes em Mato Grosso do Sul, com obras inéditas ou publicadas nas categorias Romance, Contos ou Crônicas, Poesia e Literatura Infantil ou Juvenil. Os vencedores receberão R$ 5 mil, Troféu Tuiuiú, Diploma de Honra ao Mérito e o selo oficial do prêmio para uso na obra premiada.

Formação de leitores

O Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 vai premiar os três primeiros colocados de cada categoria com um total de R$ 24 mil em premiações: R$ 1.200 para o 1º lugar, R$ 1.000 para o 2º e R$ 800 para o 3º. Voltado a alunos da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul, o concurso tem como foco estimular a criatividade, valorizar produções literárias estudantis e fortalecer o vínculo dos jovens com a leitura e a escrita.

De acordo com o coordenador da Bienal Pantanal para a reportagem do Jornal O Estado, Pedro Ortale, a iniciativa também busca incentivar a participação ativa dos professores, especialmente os de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio.

“É importante que os estudantes participem das atividades da Bienal. Queremos também favorecer a interação e valorização de professores.. A proposta reforça o papel da escola como espaço de formação de leitores e escritores, promovendo o desenvolvimento cultural e educacional no estado”, destaca

Inclusão

No contexto do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, a participação dos alunos da rede pública é considerada fundamental pela coordenação do evento. Esse público, muitas vezes com menos acesso a espaços culturais e literários, representa um segmento da população historicamente afastado de iniciativas culturais. Ao incluí-los como protagonistas da Bienal, o objetivo é não apenas oferecer oportunidades, mas também reconhecer e valorizar o potencial criativo desses estudantes.

Ainda conforme Ortele, a inclusão de estudantes da rede pública no Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 é uma das ações mais significativas do evento. Ele destaca que as bienais do livro, realizadas em diversos estados do país, têm se mostrado fundamentais na formação cidadã, ao promoverem o hábito da leitura e estimularem a reflexão e o pensamento crítico entre os jovens.

Segundo Ortale, esses eventos funcionam como serviços culturais de alta relevância, especialmente quando voltados para o universo do livro e da educação.

“Acreditamos que essa proposta vai além de premiar talentos estudantis, ela também reforça o papel essencial das escolas e dos professores como mediadores do conhecimento. Queremos estimular o gosto pela leitura e escrita, mas também favorecer a formação crítica dos jovens e sua relação com o mundo. Ao envolver educadores e alunos, a Bienal Pantanal se transforma em um verdadeiro espaço de transformação social por meio da literatura”, afirma.

Mais do que prêmios

Segundo Ortale, a escolha pelas categorias de Crônica, Conto, Poesia e História em Quadrinhos no Concurso Literário foi pensada para facilitar a participação dos estudantes e garantir um processo mais acessível. Além disso, Ortale destaca que essas categorias já são tradicionais em concursos literários voltados ao público estudantil e oferecem espaço para diferentes formas de expressão.

“São gêneros que permitem a elaboração de obras com menor extensão, o que é importante considerando o tempo relativamente curto para produção e inscrição.A inclusão da história em quadrinhos reforça a proposta de reconhecer a diversidade da linguagem literária, valorizando também a combinação entre texto e imagem como forma legítima de criação artística”, explica.

Os professores também terão um papel de destaque no Concurso Literário Bienal Pantanal 2025. De acordo com o edital, todos os docentes indicados pelos dez estudantes selecionados em cada categoria receberão um certificado de reconhecimento da Bienal, como forma de valorizar sua contribuição no processo criativo dos alunos.

“Essa é uma maneira de homenagear o protagonismo do professor como mediador do conhecimento e incentivador da leitura e da escrita dentro do ambiente escolar”.

Aos jovens escritores que ainda estão inseguros sobre participar, Ortale deixa uma mensagem direta e motivadora.Ele lembra que os trabalhos com melhor pontuação serão publicados em um livro oficial do concurso, o que torna a iniciativa uma oportunidade única de ver suas ideias transformadas em obra literária.

“Sugiro que deixem a insegurança de lado, coloque sua força criativa para fora e participem. Acredito que é uma chance especial de mostrar talento e entrar, desde já, no universo da literatura”, conclui.

A cerimônia de premiação do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú de Literatura acontecerá durante a Bienal Pantanal, evento que tem como objetivo reconhecer, incentivar e valorizar a produção literária de Mato Grosso do Sul, segundo Carlos Porto, coordenador da iniciativa. A programação e mais informações serão anunciadas em breve.

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é realizada pelo Instituto Ímole e Instituto Curumins, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Assembleia Legislativa de MS e Câmara Federal. O projeto conta com patrocínio da INPASA e recursos de deputados estaduais e federais da região, além da parceria com o Fundo Nacional de Cultura e o Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura). Mais informações podem ser obtidas no site www.bienalpantanal.com.br e nas redes sociais @bienalpantanal.

Amanda Ferreira

