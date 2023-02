Capital dá primeiro grito de Carnaval neste sábado com dois blocos de rua

Para os foliões de Campo Grande que estão ansiosos para a chegada do Carnaval de 2023, blocos e escolas de samba já estão a todo vapor na organização da celebração, para assegurar uma festa cheia de alegria e segurança para quem for nos “bloquinhos”. Quem faz a estreia dos blocos este ano são “Calcinha Molhada” e “As Depravadas”.

A organização dos detalhes foram apresentados ontem (9), durante reunião na Praça Aquidauana. Na ocasião estivera, presentes representantes da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e organização dos blocos.

Para o Carnaval deste ano, Campo Grande terá desfile de escolas de samba e os tradicionais cordões e blocos para a folia na rua. A Prefeitura irá oferecer apoio para o evento, com profissionais e serviços à Lienca (Liga das Escolas de Samba) e aos organizadores dos Blocos de Campo Grande, para a realização da festividade.

Já nesse sábado (11), o entorno da Praça Aquidauana será isolado para atender o público do Bloco Calcinha Molhada. Os três acessos à praça, um pela rua Dom Aquino e dois pela rua Barão do Rio Branco serão fechados. O acesso oficial ao Bloco será pela Dom Aquino. Neste ponto, a passagem será controlada por seguranças, isso porque será proibida a entrada de alguns itens e objetos cortantes, armas de fogo, garrafas de vidro, entre outros.

O fechamento das ruas terá início às 08h e segue até as 23h. Haverá também o apoio de equipes para fiscalizar a venda de bebida para menores de idade dentro da praça.

Na Barão do Rio Branco, cruzamento com a Ernesto Geisel, a passagem será fechada com gradil. Por ela, os foliões conseguirão apenas sair do evento. A Dom Aquino também servirá para dispensar o público no fim da folia.

O segundo ponto da Barão será de uso exclusivo de moradores e pessoas que trabalham na festa. A outra extremidade da via – que faz ligação com a as avenidas Calógeras e Noroeste, com a Orla Ferroviária – será fechada com tapume e será o ponto de apoio da polícia.

Outro ponto que também será fechado, será a Barão do Rio Branco, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, este para atender o Bloco As Depravadas, Carnaval dos Profissionais da Imprensa de Campo Grande. O ponto de concentração é em frente ao Bar do Zé, com início às 08h e encerramento às 14h.

Ao todo, em 2023 serão nove blocos distribuídos em vários pontos da cidade, inclusive na Esplanada Ferroviária. Segundo a Sectur, a estimativa é de reunir mais de 60 mil pessoas durante toda a programação dos blocos.

