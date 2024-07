Cantora explora outros gêneros musicais como o rock e o pop em novo EP dirigido por Jerry Espíndola

Há mais de cinco anos em solo campo-grandense, a cantora Kelly Lopes, a Pretah, traça seu caminho no mundo da música com um repertório voltado para o samba, com letras que expressam sentimentos e questões raciais que a cercam. Mas agora, nem só de samba a cantora vive, e esta semana Pretah lança seu novo trabalho, com uma pegada voltada para o rock e pop.

Com direção de Jerry Espíndola e acompanhada por Gabriel Andrade na guitarra, Gabriel Basso no baixo, Valdiney no violão de 7 cordas e Sandro Moreno na bateria, a proposta do novo EP, ‘O Tempo’, foi tirar a cantora da sua zona de conforto, o samba. São três músicas produzidas: ‘Porque Você Não Me Dá Mais Moral’, de Lucas Rabelo e Ygor Sanguina, com uma pegada mais samba-rock, e o pop-rock de ‘Linha Tênue’, de Dani Black.

Com exclusividade para o jornal O Estado, Pretah contou como foi essa mudança. “Foi uma grande descoberta para mim, onde eu comecei a compreender que sou intérprete de músicas brasileiras e não preciso ficar presa a somente um gênero musical, isso é libertador, pois me dá a liberdade de explorar meu potencial!”.

Inicialmente, a cantora começou sua carreira com uma banda de pop-rock e MPB, mas as suas influências perpassam o samba. “Minhas influências musicais são diversas, passei pelo gospel, reggae, rap, samba, MPB, rock… até me surpreendo por ter me desafiado em vertentes tão diferentes. Que legal que o samba está aflorando, mas acredito que existem outras influências me esperando também. Minhas canções me escolhem,” compartilha Pretah sobre sua jornada musical diversificada.

Sobre o novo trabalho, a cantora considera um privilégio trabalhar com nomes de peso, e confia que ele irá agregar sua própria trajetória. “Eu tive a honra de trabalhar com pessoas extremamente profissionais e confesso que fiquei muito nervosa na época da gravação, pois estava ao lado de grandes feras da música do Mato Grosso do Sul. Ter um trabalho gravado com esses grandes nomes me enche de gratidão pela vida e por esse grande encontro entre todos nós, que soma muito para o crescimento da minha carreira, é uma grande honra poder aprender com esses músicos!”, destacou Pretah.

Faixa a faixa

O EP ‘O Tempo’, contará com três novas músicas, cada uma com um estilo próprio, como explica a cantora. “A música ‘por que você não me dá mais mora’l, já me acompanha desde 2019 através dos meus queridos amigos e compositores Lucas Rabelo e Ygor Sanguina. A música é um verdadeiro hit e acredito que com o passar do tempo ela vai ganhar mais identidade ainda, está caminhando para encontrar uma versão de sucesso e essa nova versão no EP “O tempo” está com mais balanço e dentro do samba rock que eu amo tanto!”, relatou.

“‘Quanto tempo o tempo tem’, pegou no fundo da minha alma quando eu a escutei, a composição de Jerry, Anelis e AlziraE, falam muito sobre sentimentos que o tempo cuida, cura e eu sou a maior fã do tempo, para mim Deus é o próprio tempo, que se faz presente na vida de todos nós e dá um jeito de cuidar de tudo por mais difícil que seja, ele sempre acerta!”.

Ainda segundo Pretah, a canção ‘Linha Tênue’ faz parte de sua vida a um tempo.

“Coincidentemente é uma canção que quando eu tinha uns 26,27 anos eu não parava de cantar dentro de casa. Aos 32 anos eu gravei essa música nesse EP dirigido pelo tio do compositor, Jerry Espíndola, eu nem sei o que dizer sobre as surpresas da vida, mas fico de cara como que as coisas chegam até nós quando carregamos nossa verdade, nossa fé, eu acho que através da paixão que eu sentia em cantarolar sozinha em casa essa música, o universo se encarregou de me aproximar mais dela”.

Vídeo

Além do lançamento sonoro, a artista irá lançar vídeos das performances. Com o material gravado em 2022, Pretah reformulou coisas na apresentação original, para mostrar as novas experiências que adquiriu.

“Nesse vídeo o público vai encontrar uma mulher assumindo sua sensualidade, sua beleza como ela é, muito diferente de trabalhos anteriores onde eu estava mais tímida, toda direção do Jerry me ajudou a explorar esse meu lado mais solta, o figurino da maravilhosa AlziraE me deu um olhar mais poderoso em cima da artista que sou, depois desse material eu me senti mais bonita, mais empoderada e muita coisa mudou de lá para cá! Ganhei novos ares, respirei fundo e estou aqui superando todos meus medos e inseguranças! Eu demorei 2 anos para aceitar que era a hora de lançar esse EP, porque eu não estava confortável, era tudo novidade e isso mexeu bastante comigo, mas hoje eu estou mais preparada para enxergar que estou em uma busca como intérprete musical e será bem-vindo todo desafio, pois são eles que me fazem chegar mais perto de quem eu sou de verdade!”.

Oportunidade

Para ela, o novo EP será a possibilidade de se desvencilhar do gênero que já conhece e se sente confortável. “Eu assumo o samba com muito amor, o rock, samba rock, etc, eu gosto de música brasileira e estou feliz por me encontrar nessa posição de liberdade, quero transmitir que precisamos ser livres para explorar o que quisermos e quanto mais livres mais próximos estaremos de encontrar a nossa verdade musical.

Assumindo a versatilidade, Pretah quer surpreender seu público ao mesmo tempo, em que se descobre em novos lugares musicais.

“Agora eu quero surpreender e me surpreender, estou graças ao TEMPO alcançando oportunidades incríveis de aprender com grandes produtores e logo, logo quero estar em lugares maiores, não por ambição, mas por merecimento, nós precisamos desejar coisas grandes para nossas vidas, para elas chegarem até a gente, então eu desejo que coisas grandes aconteçam e que em breve eu esteja apresentando para vocês, trabalhos que possam possibilitar, a mudança de vida que eu quero SER! A música pode, sim, mudar histórias e estou ansiosa para o que vem pela frente!”, finaliza.

Para quem quiser saber mais sobre a cantora, basta acessar suas redes sociais e @cantora.pretah e no Youtube para o lançamento de ‘O Tempo’

Por Carolina Rampi

