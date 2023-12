Campo-grandense vai longe no ‘The Voice Brasil’

Sucesso do campograndense tem dedo da mãe em ‘Gatas Extraordinárias’

O percurso até a semifinal, além de ressaltar o talento do intérprete, foi permeado por muita fé e afetividade ligada à “presença materna”. Em sua penúltima apresentação, ocorrida quarta-feira (27), o campo- -grandense revelou que a escolha do visual, um conjunto cedido por sua mãe, Daniele Rodrigues, serviu como um amuleto para concluir uma performance brilhante e elogiada.

“Acho que esta roupa que mamãe emprestou, ajudou. Te amo! Acho que foi um afago, uma presença materna no palco. Uma segurança, me senti muito bem, foi maravilhoso!”, celebrou Matu Miranda, à reportagem do jornal O Estado.

Talento de família

Matu é filho da atriz Daniele Rodrigues, conhecida por protagonizar a personagem Narizinho, no seriado infantil “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, entre 1981 e 1983. Daniele também teve outro personagem de destaque na primeira versão da novela “Renascer”, em 1993, como a personagem Juliete.

Ele entregou, ainda, que a família tem tido voz ativa quando o assunto é a escolha do guarda-roupa para seus números no reality. “A minha mãe e minha irmã estão me auxiliando nesse processo de escolher a roupa, elas têm um ótimo senso estético. Mas quando eu coloquei esta aqui, ela tem um movimento, combinou com a música. Mamãe concordou e cá estamos nós”, disse, o cantor sorrindo, para a equipe do Gshow.

Destaque com canções brasileiras

A aposta do intérprete em canções da Música Popular Brasileira tem sido certeira. Na quarta, ainda em busca pela vaga na semifinal, Matu Miranda apresentou “Gatas Extraordinárias”, canção eternizada na voz de Cássia Eller no fim dos anos 90, e conquistou os corações dos técnicos, em especial de Lulu Santos, que insuflou de elogios o sul-mato-grossense por “sua propriedade com o corpo e com o cênico”.

Desde o início do “The Voice”, o intérprete de 29 anos tem sido exaltado e tem conquistado inúmeros elogios dos jurados. “Transcendental”, “arrebatador”, “grande intérprete”, são alguns dos elogios que recebeu após conquistar os jurados, ao interpretar “Lambada de Serpente”, de Djavan.

Na atual temporada do programa, Matu é o único representante de Campo Grande. Em entrevista ao jornal O Estado, realizada no último dia 21, o participante expressou surpresa e encantamento com sua aprovação para a terceira etapa do reality e compartilhou detalhes sobre a audição.

“Quando eu me apresentei pela primeira vez no ‘The Voice’, foi um momento de muita emoção, mas, ao mesmo tempo, é muito estímulo, visual e sensorial. Difícil se concentrar por causa de tanta informação. Mas eu acho que consegui fechar o olho e me concentrar na música. A ‘Lambada de Serpente’ falou mais alto. E está sendo maravilhoso passar por essas etapas. Eu, que entrei sem nenhuma pretensão, agora estou na terceira fase, está sendo maravilhoso”, afirmou o campo-grandense.

Expectativas

Atualmente, Matu transita entre as cidades que a agenda do cantor o tem guiado. Quando indagado a respeito de planos, caso ganhe o programa, o intérprete prefere focar no agora. Ele ainda compartilha suas referências sul- -mato-grossenses.

“Eu não gosto de fazer planos para algo que é incerto. Sobre as referências do MS, possuo várias, Paulo Simões, Almir Sater, Guilherme Rondon, Geraldo Roca, Tetê Espíndola, Gilson Espíndola, Maria Liz, Pedro Ortale, é muita gente que eu acompanho desde criança”, concluiu Matu.

