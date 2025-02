Campo Grande será palco de um evento que já entrou para o calendário gastronômico de Mato Grosso do Sul: o 2º Champions Burger

Maior festival de hambúrgueres do MS está de volta com sabores exóticos para nomear o Melhor Hambúrguer Gourmet do Estado

Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025, Campo Grande será palco de um evento que já entrou para o calendário gastronômico do Mato Grosso do Sul: o 2º Champions Burger, um festival que promete movimentar a cidade com uma competição de hambúrgueres que une criatividade, sabor e paixão pela culinária. Após o sucesso absoluto da primeira edição, em 2024, o evento volta com ainda mais novidades, desafios e participantes prontos para conquistar o título de “Melhor Hambúrguer Gourmet do Estado”.

A expectativa é grande, e não é para menos: mais de 35 hamburguerias estarão competindo. O festival contará com uma rica diversidade de receitas que vão desde os tradicionais até os mais ousados, com hambúrgueres exóticos que trazem sabores inusitados à mesa que irão variar entre os preços de R$ 30 a R$ 35 . Depois de uma estreia bem-sucedida na Associação Nipo, o 2º Champions Burger terá como palco a Avenida Afonso Pena, no coração da cidade.

Além das deliciosas opções de hambúrgueres gourmets, o evento também trará uma ampla praça de alimentação com diversas iguarias. Serão oferecidos, além dos hambúrgueres, sorvetes, açaís, cookies, milkshakes e até drinques exclusivos. A novidade fica por conta de uma série de acompanhamentos e combinações diferenciadas, com presença de empresas especializadas, como os vendedores de batatas fritas, açaí e até o tradicional chopp, que prometem agradar aos diferentes paladares.

Com uma proposta inovadora, a primeira edição do Champions Burger conseguiu inserir o hambúrguer como uma refeição habitual também no horário do almoço, quebrando o estigma de que esse prato seria apenas para momentos informais ou lanches rápidos. Ao longo de três dias de evento, a praça de alimentação foi tomada por 35 hamburguerias de Campo Grande e do interior do estado, com um público que lotou o espaço e gerou grande movimentação nas redes sociais.

Os hambúrgueres serão avaliados por um time de jurados altamente qualificados, que avaliaram aspectos como tempero, ponto da carne e apresentação. Apenas um estabelecimento será coroado campeão, levando para casa o cobiçado título de melhor hambúrguer gourmet.

Organização

A proposta é transformar a Avenida Afonso Pena em um verdadeiro centro gastronômico, que será o destino ideal para quem busca uma experiência única, seja para um almoço em família ou para um passeio descontraído com amigos. A variedade de opções também inclui um Espaço Kids, para garantir a diversão das crianças enquanto os pais curtem as atrações gastronômicas.

Para o Jornal O Estado, Weslley Renovato, presidente da Associação dos Hamburgueiros do MS, o festival não apenas resgatou a cultura do hambúrguer, mas também ofereceu aos empreendedores locais uma oportunidade concreta de impulsionar seus negócios e inovar na gastronomia regional. Para ele, o evento se consolidou como um poderoso motor de transformação, possibilitando aos participantes alcançar novos públicos e explorar sabores autênticos.

“Eu realmente valorizo o hambúrguer, por isso cada participante traz uma receita nova e única. Todos estão trabalhando com o objetivo de ganhar o campeonato e, mais do que isso, conquistar um público fiel, fazendo com que os jurados reconheçam que o melhor hambúrguer é o deles”.

Ainda segundo Weslley, destaque principal está nos 70 tipos de hambúrgueres diferentes, sendo 35 novas receitas, todas criadas especialmente para a participação no evento.

“São identidades novas e receitas inovadoras, desenvolvidas com muito cuidado para garantir uma experiência única aos participantes. Para isso, temos um critério de seleção rigoroso, incluindo a gramatura das carnes, garantindo que a praça de alimentação ofereça produtos de qualidade. Quem vier para o evento vai saber que encontrará um hambúrguer delicioso e bem preparado”, destaca.

Comidas Exóticos

Entre as grandes atrações da edição 2025, estão os hambúrgueres de ingredientes exóticos, como a carne de avestruz e de búfalo. O chef Henrique Soares, à frente do HS Gastronomia, participa com o hambúrguer “Avestruz Pantaneiro”, uma combinação inusitada de carne de avestruz assada, chimichurri e salada fresca, tudo preparado na brasa para garantir um sabor inconfundível.

“O nosso diferencial é a qualidade da carne. Uso uma carne que realmente aprecio, o ancho, somada ao chimichurri, elevando o sabor da carne de forma única. Tudo é preparado na brasa, conferindo um sabor totalmente diferente do convencional, já que a maioria das pessoas costuma usar a chapa. O que faço é trazer qualidade e sabor através do tempero, repleto de especiarias e a técnica de parrilla. Tudo isso é feito com o cuidado e sabor”, explica Henrique para a reportagem.

Já o chef Daniel Borges Daniel, da Búfalo Beef, apresenta o “Veio do Rio”, uma opção robusta e cheia de personalidade, composta por pão de batata selado na manteiga, hambúrguer de 180g de carne de búfalo precoce, mozzarella de búfala, crispy de carne de búfalo soleada, crispy de mandioca, molho de manjericão, rúcula fresca e ketchup de goiabada defumada Tar&Tar.

“A carne de búfalo apresenta 11% mais proteína, 10% mais minerais, 40% menos colesterol e 55% menos calorias que as convencionais. É uma carne extremamente saudável, proveniente de um animal terminado a pasto, e que muitas pessoas ainda não conhecem. Essa carne traz todas as novidades e a experiência gastronômica de querer experimentar algo novo e diferente. Eu quero oferecer aos participantes uma experiência única”, revela Daniel.

O festival deste ano será marcado pela participação de novas hamburguerias do interior, como as de Dourados, que buscam expandir sua visibilidade para o público da Capital. A expansão do evento para outras cidades do estado também está nos planos para o segundo semestre de 2025.

O Champions Burger vai além de uma simples competição de sabores; é um movimento cultural que celebra a paixão local pela gastronomia e o hábito de consumir hambúrgueres de diferentes estilos, principalmente no almoço, e não apenas como lanche rápido ou jantar. O evento promove o hambúrguer como um produto gastronômico e impulsiona negócios locais. Desde sua primeira edição, o festival tem conectado empresários da alimentação com o público e fornecedores locais, como produtores de carne e ingredientes típicos.

Serviço: O Festival de Hambúrgueres de Mato Grosso do Sul acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Cidade Vila Morena, localizada nos Altos da Afonso Pena. O evento funcionará na sexta-feira, das 17h às 23h, no sábado, das 11h às 23h, e no domingo, das 11h às 23h.

Amanda Ferreira