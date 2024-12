Campo Grande oferece variedade de festas para celebrar a virada de ano

Comemorações de Réveillon variam entre rock, bufes sofisticados e festa com DJs

A chegada de 2025 está sendo aguardada com grandes expectativas, e nada melhor do que celebrar o fim de ano em grande estilo. As cores que escolhemos para vestir têm significados profundos: o branco, associado à paz e harmonia; o verde, que representa a saúde e a prosperidade; e o amarelo, que simboliza a busca por sucesso e abundância financeira. Para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada, Campo Grande oferece uma gama de opções para todos os gostos, com festas que prometem agradar desde os mais sofisticados até os que buscam uma celebração mais descontraída.

Réveillon Novotel

O Novotel promete uma noite inesquecível para quem busca uma experiência sofisticada e animada. O evento contará com open bar, buffet de alta gastronomia, cozinha show e uma noite ao som de DJ e banda. As mesas internas custam R$ 800,00 por pessoa, enquanto as mesas externas, com vista privilegiada, têm o valor de R$ 850,00, ambos acrescidos de 10% de taxa. Para mais informações ou reservas, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99847-9988 ou pelo telefone (67) 2106-5900.

Elci Holsback, jornalista e assessora de imprensa, compartilha que este Réveillon será um marco em sua celebração de fim de ano. Tradicionalmente, ela opta por comemorar a data em casa de amigos ou viajando, e no ano passado, inclusive, escolheu passar a virada em casa. Porém, desta vez, por conta do convite de amigos próximos e clientes, como Natália e Naipe, ela decidiu vivenciar o evento, permitindo uma nova experiência para a chegada de 2025. “Vai ser uma experiência nova para mim, já que nunca costumo celebrar dessa forma, em um evento com tanta gente.

Para o ano que vem, espero as melhores coisas. Não vou passar de branco, vou usar verde, porque estou buscando muito essa questão de saúde e equilíbrio. 2024 foi um ano bastante difícil para mim, então espero que o novo ano traga mais tranquilidade e muitas conquistas, tanto na vida profissional quanto pessoal e, claro, na saúde também”, relata Elci.

Vila Morena Quem busca uma opção de entrada gratuita e com diversas atrações musicais não pode deixar de conferir o Réveillon na Vila Morena, localizada na Avenida Afonso Pena. A festa começa com Daran Júnior, que vai comandar as músicas das 19h30 às 20h30, seguido pela Parada Natalina, das 21h às 22h. Para fechar a noite com chave de ouro, o DJ BWM vai comandar o restante da celebração, que promete muita energia e animação até 1h30. Além disso, a festa contará com uma linda queima de fogos.

João Victor Pereira de Souza, professor de inglês, escolheu a Vila Morena para celebrar o fim de ano, principalmente por ser o último dia da Cidade do Natal, evento que oferece uma programação especial com atrações gratuitas e uma gastronomia diversificada. Para ele, esse momento de celebração é ideal para estar ao lado dos amigos, especialmente daqueles que fez durante a faculdade.

“Vou passar com os amigos que conheci na faculdade, para curtir juntos. Em 2024, passamos a maior parte do tempo com esses amigos, então nada mais justo do que passar a virada com eles. Vou passar de branco para seguir a tradição”, afirma João Victor, destacando a importância da amizade e da confraternização na celebração do Ano Novo.

Ponto Bar O Ponto Bar, tradicional na cidade, se prepara para receber o público com uma festa recheada de música e animação. Este ano, o evento contará com um open bar exclusivo de Beats Lata e Água, das 22h30 até 1h30, e uma mesa de frios para os convidados. O ingresso, que custa R$ 50,00 no último lote, garante a entrada para um festão com DJ sets dos mais animados. A festa promete seguir até a manhã de 2025, com muita música boa e uma energia contagiante. Não deixe de garantir o seu ingresso e viver essa virada de ano com os amigos no Ponto Bar.

O DJ e social media Alan Gabriel, que já é conhecido na cidade, conta que, para ele, a virada de ano é uma data para ser passada com os amigos. Ele explica: “Já é uma tradição minha passar o Réveillon no Ponto Bar, pois eles sempre oferecem comida, bebida e muita música boa. Acredito que o Natal é para estar com a família e o Ano Novo é para celebrar com os amigos. Irei passar usando preto para combinar com a estética alternativa”. E, com certeza, o Ponto Bar será mais um ano um lugar perfeito para quem quer curtir a virada de forma descontraída e animada.

Mirante Pub

Para os amantes do rock, o Mirante Pub é o lugar certo para passar o Réveillon. A festa promete ser a mais rock n’ roll de Campo Grande, com a Banda Rádio Paulista tocando os maiores clássicos do pop rock nacional, de Legião Urbana a Raimundos. A Banda Kefla vai continuar a festa com um repertório internacional de tirar o fôlego, tocando hits de Pearl Jam, Green Day e muito mais. Os ingressos estão R$ 150,00.

O evento não contará com open bar, mas os participantes têm a liberdade de consumir o que quiserem, do seu jeito. Além disso, a casa oferece rolha promocional, permitindo que você traga sua bebida favorita por apenas R$ 50,00 por garrafa (limitado a uma garrafa por pessoa). O Mirante Pub promete uma noite de muito rock, animação e surpresas. E, para respeitar as necessidades de crianças autistas e animais, não haverá queima de fogos. A vista deslumbrante da Afonso Pena, com o clima único do Mirante, será a cereja do bolo dessa celebração.

Clube Estoril

Para quem busca o mais tradicional Réveillon da cidade, o Clube Estoril é a escolha perfeita. O evento começa às 21h, com a abertura dos portões, e segue com uma programação musical diversificada. A Banda Franz irá fazer um flashback de grandes sucessos, seguido pelo grupo Tim da Vila, que animará o público com samba e a bateria de escola de samba. A Banda Labhits promete agitar a pista com sucessos do pop e a noite será encerrada com o grupo Sampri.

O evento é open bar, com bebidas como cerveja, água, refrigerantes e drinks, além de open food com uma variedade de opções gastronômicas. Para quem deseja trazer sua própria bebida, o evento é rolha free, permitindo que você celebre com champanhe ou destilados. O Clube Estoril também disponibiliza uma área kids com brinquedos e monitores para garantir a diversão das crianças. Os ingressos variam entre R$ 320,00 e R$ 450,00 para a entrada individual, e para as mesas fechadas para oito pessoas, os preços começam em R$ 2.560,00 e podem chegar até R$ 3.600,00. Informações (67) 99268-7162. Os ingressos podem ser comprados no link www.eventoscg. com.br ou na Loja Augusta, rua 15 de novembro, 214. Centro. Entre a Av. Calógeras e a 14 de julho

Com tantas opções, fica difícil escolher onde celebrar a chegada de 2025, mas uma coisa é certa: Campo Grande está pronta para oferecer festas inesquecíveis e momentos especiais para todos os gostos. Se você está procurando por sofisticação, música animada ou uma comemoração com amigos, a cidade tem um lugar perfeito para você passar o seu Réveillon!

