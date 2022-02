Campo Grande inicia revitalização de 11 espaços de lazer e cultura em 2022

A Prefeitura de Campo Grande planeja para este ano investimentos em 11 estruturas de lazer e cultura. No pacote está a revitalização da Lagoa Itatiaia, do Aero Rancho, Santa Felicidade, Centenário, além de campos de futebol e uma reformulação no Complexo Esportivo Olímpico Rui Jorge Cunha, na Vila Nasser.

O planejamento de obras em processo de licitação inclui a retomada e conclusão das obras da Praça da Juventude no Bairro Serra Azul e do Centro de Belas Artes, que abrigará o arquivo municipal e a Secretaria Municipal de Cultura.

Ainda no 1º trimestre de 2022 começa a construção de uma praça no Bairro Nova Lima, entre as ruas Júlio Prestes, Firmo Cristaldo e Eugênia Lima. No próximo dia 23, está programada a construção iniciada ainda nos anos 90 projetada para ser uma rodoviária.

Além de uma Campo de futebol no Aero Rancho, no Maria Aparecida Pedrossian, a Praça dos Amigos do Vaguinho e Dalila receberá pavimento intertravado. A quadra poliesportiva no praça da comunidade será demarcada para voleibol, basquetebol, handebol e futebol de salão.

Complexo Esportivo Olímpico

A revitalização do Complexo Esportivo Olímpico Rui Jorge Cunha abrange revisão das instalações elétricas, piso no playground, reconstrução de calçadas, pista de caminhada, construção de alambrado na quadra poliesportiva. O Complexo tem uma pista de atletismo, com áreas de salto e arremesso, além de um espaço de múltiplo uso e academia ao ar livre.

Lagoa Itatiaia

Um dos cartões postais de Campo Grande, a Lagoa Itatiaia será revitalizada mediante um projeto que prevê o calçamento de trilhas que os visitantes utilizam para ter acesso à academia da 3ª idade e a pista de caminhada.

Também está prevista a instalação de uma área de convivência, com playground, fontes interativas. Será construído um palco para pequenos performances artísticas, aulas de educação ambiental, cercado por bancos rústicos feitos de eucalipto.

A estrutura de atividade física será ampliada com uma estação de ginástica e a construção de 12 mesas para jogos (domino, xadrez, carta). Além do reforço da iluminação e um container com banheiro e uma sala para administração.

“Pelo contrário, com a construção de três decks, preservarão as matas ciliares porque não haverá mais pisoteio dos visitantes, que poderão se aproximar da lagoa pela passarela da estrutura de madeira. Um dos deks foi planejado especialmente para os participantes das competições aquáticas dos jogos radicais urbanas que, neste ano, a Fundação Municipal de Esportes programou para o local no mês de outubro”, explica Marcelo, chefe do setor de projetos da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos)