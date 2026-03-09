Campo Grande ganha três novas figueiras na Avenida Mato Grosso

Mudas preservam genética de exemplares centenários e reforçam o verde urbano da Capital

Nesta quarta-feira (11), a partir das 9h, três novas figueiras serão plantadas na Avenida Mato Grosso, dando sequência ao projeto de arborização que valoriza a história e o patrimônio natural da cidade. As árvores são originárias de exemplares centenários da Avenida Afonso Pena, garantindo que a genética e o legado desses símbolos da paisagem urbana continuem vivos.

As mudas foram produzidas no Viveiro Municipal Flora do Cerrado, mantido pela Prefeitura, que se dedica à produção de espécies para plantio urbano e doação à comunidade. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O secretário da Semades, Ademar Silva Junior, ressalta a importância do projeto. “Estamos preservando não apenas árvores, mas também um símbolo da história de Campo Grande, fortalecendo nossa identidade e o cuidado com o meio ambiente”, destacou.

O plantio faz parte de estratégias para ampliar a arborização urbana, melhorar o microclima, valorizar o espaço público e garantir mais qualidade de vida aos moradores, além de preservar as características naturais que dão identidade à paisagem da Capital.

