Sunset Growler Station celebra noite de rock com Ana e Mais e tributo U2 Ultraviolet

Este sábado, dia 02 de dezembro, promete ser uma noite memorável para os rockeiros de Campo Grande. A Sunset Growler Station será o palco de um espetáculo musical incrível, apresentando duas bandas extraordinárias: ‘Ana e Mais’, com uma abordagem marcante de clássicos do rock e blues, e o emocionante tributo da U2 Ultraviolet aos maiores sucessos da banda irlandesa U2.

O show terá início com a performance arrebatadora da banda ‘Ana e Mais’, liderada pela talentosa vocalista Ana, acompanhada por músicos de primeira linha de Mato Grosso do Sul. Com um repertório versátil, a banda transita de maneira impressionante entre clássicos do rock e blues até músicas contemporâneas. Suas performances envolventes incluem uma ampla gama de artistas, desde os sucessos de Amy Winehouse até hits atuais do Arctic Monkeys.

Em seguida, o palco será tomado por um tributo especial da banda U2 Ultraviolet à lendária banda U2. A história da banda teve um início notável em 2015, quando o guitarrista Paulo Lilla, entre a plateia, segurava um cartaz com os dizeres “May I Play Guitar With You” durante um show da U2. Bono, da banda U2, viu o cartaz e proporcionou a Paulo a oportunidade de tocar “All I Want is You” diante de milhares de fãs. Como presente, recebeu o violão utilizado nesse momento emocionante.

Para a noite em Campo Grande, a banda U2 Ultraviolet promete um espetáculo incrível com muitos sucessos da banda irlandesa, incluindo clássicos como “With or Without You”, “Beautiful Day” e “One”. As bandas ‘Ana e Mais’ e U2 Ultraviolet prometem elevar a noite a um patamar inesquecível, garantindo uma experiência musical que ficará marcada na memória de todos os presentes.

O local do evento, Sunset Growler Station, fica localizado na Av. Afonso Pena, 5668, e os shows começarão a partir das 18h30, com abertura dos portões. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente para garantir seu lugar ou na hora.

Serviço

Data

02 de dezembro

Local

Sunset Growler Station, Av. Afonso Pena, 5668.

Horário

A partir das 18h30

Ingressos

À venda online pelo Sympla ou na hora do evento.