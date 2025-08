Campo Grande 126 anos: Praça do Preto Velho, dos Imigrantes e Morada dos Baís serão revitalizadas

Anúncio foi realizado em uma edição especial do Café Estratégico no Parktec CG

Na manhã dessa segunda-feira (4), a Prefeitura de Campo Grande anunciou um novo pacote de desenvolvimento urbano para a Capital e distritos, com agenda de entregas e lançamentos de obras e revitalizações em comemoração aos 126 anos da cidade. O anúncio, realizado em uma edição especial do Café Estratégico no Parktec CG foi conduzido pela prefeita Adriane Lopes (PP), com participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Durante o lançamento, a chefe do executivo ressaltou que foram investidos R$250 milhões para 137 obras, para as sete regiões de Campo Grande e dois distritos, como Rochedinho. Fazem parte do ‘pacotão’, a entrega de mais de 100 praças e parques para a população, firmando compromisso com a prefeitura, cultura e esporte. Além disso, o evento também divulgou o calendário oficial para as celebrações do dia 26 de agosto.

Confira o pacote para a área da cultura:

Revitalizações:

• Revitalização da Praça do Preto Velho: localizada na Avenida Fábio Zahran, a praça abriga um monumento em homenagem às culturas africanas, por meio da imagem do Preto Velho, criada pela artista Gentil da Silva Menezes, em 1995, sendo um local significante para a comunidade das religiões de matriz africana;

• Revitalização e construção da Praça dos Imigrantes: prometida desde 2023, a praça localizada no quadrilátero das ruas Rui Barbosa, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e Rua dos Imigrantes é um marco histórico de Campo Grande, que abriga artesãos da Capital e do Estado, com a comercialização dos mais diversos itens;

Construções:

• Construção do Parque Municipal Cachoeira do Céuzinho;

• Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo de Campo Grande, na Feira Central;

• Corredor Gastronômico e Cultural da Comunidade Tia Eva.

Programação Geral e inaugurações:

• Inauguração do Playground na Praça José Abraão (28 de agosto);

• 1º Campeonato Municipal de Capoeira – Open Morena Capoeira (24 de agosto);

• 6ª Mostra de Turismo de Campo Grande/Rural Tur MS (21 e 22 de agosto;

• Reabertura da Morada dos Baís (28 de agosto);

• Reinauguração do Teatro José Octávio Guizzo (22 de agosto);

• Noite da Seresta – Edição especial e entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola (15 de agosto);

Aniversário:

• 6h: Corrida do Facho, na Rua 13 de maio com Avenida Afonso Pena;

• 7h30 às 11h: Desfile Cívico, na Rua 13 de maio;

• 13h: Marcha para Jesus, com início na Praça do Rádio Clube até os altos da Afonso Pena;

Mais informações sobre as comemorações do dia 26 de agosto ainda serão divulgadas.

Por Carolina Rampi e Djeniffer Cordoba